Els 195 nous parquímetres instal·lats per l'Ajuntament de València podran utilitzar-se a partir del dilluns pròxim. Es tracta d'aparells de «tecnologia avançada», amb pantalla tàctil, que reembossen a l'usuari els diners pel temps d'aparcament no gastat, energèticament eficients per comptar amb panells solars i preparats contra els actes vandàlics.

El dilluns entrarà en vigor la nova contracta de l'Ordenança Reguladora d'Aparcament (ORA) que substitueix l'actual, vigent des de feia més de 15 anys. La nova ORA, gestionada per l'empresa EYSA, començarà a funcionar amb 5.431 places d'estacionament, quasi les mateixes que hi ha en l'actualitat, i 195 parquímetres.

La vigilància de les zones d'aparcament es farà amb personal a peu de carrer però també s'incorporen quatre vehicles elèctrics amb càmeres que dotaran al servei de la tecnologia més avançada. La principal novetat de la nova contracta de la zona ORA és que també «es podrà desaparcar», és a dir, que si algú paga per dues hores però només en gasta una, podrà optar per acostar-se al parquímetre i acumular en un moneder la fracció de diners que no ha emprat per a utilitzar-la la pròxima vegada.

Per a utilitzar els nous parquímetres, que es podran usar mitjançant una aplicació del mòbil, serà necessari introduir el número de matrícula. El pagament es podrà fer amb targeta de crèdit.

Una altra de les novetats és que, per primera vegada, els parquímetres seran de propietat municipal. En l'anterior contracta, la ciutat anava pagant aquests mesuradors però les màquines continuaven sent propietat de la contracta. Els parquímetres ara s'incorporaran, una vegada amortitzats, als recursos de l'Ajuntament.

Els 195 nous parquímetres instal·lats a la ciutat disposen d'il·luminació led i pantalles en diferents idiomes i estan connectats a la xarxa mòbil. El regidor de Mobilitat Giuseppe Grezzi afirma que són «parquímetres amb una tecnologia molt avançada però molt intuïtiva».

Tindran, a més, més usos que el de regular l'estacionament. Un 35 % dels nous aparells disposaran de sensors de contaminació. L'Ajuntament estudiarà la localització més adequada per a incorporar sensors de contaminació en els parquímetres amb la finalitat d'obtindre més informació sobre la qualitat de l'aire de la ciutat i més capil·laritat sobre els nivells de contaminació per zones.

L'entrada en vigor de la nova contracta comportarà la congelació de les tarifes i l'adequació dels horaris a la nova ordenança de mobilitat, que va entrar en vigor en 2019.

L'horari general serà de 9 a 21 hores en totes les zones regulades, excepte les que estan situades en els districtes de l’Olivereta, Patraix (excepte Tres Forques), Benimaclet, Rascanya i els barris de l’Amistat, Albors i Camí Fons, que no tindran regulat l'estacionament el dissabte a la vesprada.

A partir del pròxim dilluns estaran plenament operatius i els usuaris i usuàries podran abonar el seu estacionament en zona regulada directament en l'app de la nova adjudicatària, anomenada El Parking, i que està disponible per a tots els dispositius mòbils. L'Ajuntament també avança en la senyalització a la ciutat de noves zones d'aparcament exclusives per a residents en barris com Russafa, el Cabanyal i Benimaclet.