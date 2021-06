El president del Govern, Pedro Sánchez, anuncia que les mascaretes deixaran de ser obligatòries el 26 de juny a l'aire lliure. És una de les mesures més esperades i el Govern ha decidit prendre-la ara després de comprovar la bona marxa de la pandèmia al país i com han anat millorant els indicadors epidemiològics.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que les mascaretes deixaran de ser obligatòries en els espais a l'aire lliure a partir del dissabte 26 de juny. En la seua intervenció en la cloenda de la reunió del Cercle d'Economia, que se celebra a l'Hotel W de Barcelona, ha explicat que convocarà un Consell de Ministres extraordinari per a aprovar la mesura. "Aquest serà l'últim cap de setmana amb mascaretes en els espais a l'aire lliure", ha celebrat el president, que ha destacat que les previsions que va fer el Govern no sols són optimistes sinó que es quedaran curtes, en les seues paraules.

Sense mascareta a l'aire lliure el 26 de juny

El president del Govern ha confirmat que convocarà per al pròxim dijous un Consell de Ministres extraordinari en el qual s'aprovarà la mesura perquè la mascareta deixe de ser obligatòria en espais públics a partir del dissabte 26 de juny.

L'anunci arriba just en el moment en el qual les autonomies començaven a pressionar el Ministeri perquè prenguera una mesura sobre aquest tema. Molts presidents advocaven per relaxar l'obligatorietat de la mascareta. En el cas de la Comunitat Valenciana, el comité d'experts que assessora Ximo Puig va apostar per deixar d'usar-les en espais públics sempre que es poguera mantindre la distància interpersonal de metre i mig.

El mateix president de la Generalitat Valenciana va subratllar en les seues xarxes socials la necessitat d'avançar en la desescalada. El socialista va apostar llavors per començar a fer passos prudents i va anunciar que la Comunitat Valenciana sol·licitaria que la mascareta deixara de ser obligatòria en espais naturals i en la platja.