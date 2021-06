“Al previsible augment de les molèsties pel soroll i per la brutícia, que almenys veïns i hostalers donàvem per fet que n’hi hauria a Ciutat Vella, hem d’afegir el de la inseguretat ciutadana”. En aquests termes es manifesten els portaveus del col·lectiu Amics del Carme arran dels problemes derivats de l’incivisme i de l’abús de l’alcohol. Els veïns dels barris compresos en l’àmbit ZAS del Carme pateixen “baralles, botellons, incompliments horaris, problemes de mobilitat, molèsties de matinada, brutícia i ara, a més, ferits per renyines i baralles”. De nou, indiquen des d’Amics del Carme, “tornem a sentir parlar de la zona del Tossal i els seus voltants com a zona de guerra pel nombre d’incidents que s’hi produeixen cada setmana”. I no és “l’únic punt negre dels nostres barris”, subratllen. Amics del Carme ha sol·licitat la convocatòria urgent de la mesa de treball de la ZAS del Carme “per a conéixer les mesures de seguretat i previsions tant de la Policia Local com del Servei d’Activitats”. També ha exigit debatre en aquesta comissió les propostes següents: “augment de la vigilància policial; col·locació de tres punts de primers auxilis per a atendre ferits, crisis etíliques i d’ansietat; i augment del nombre de sonòmetres col·locats al barri per a obtindre dades més fiables de les fonts d’emissió de soroll”.