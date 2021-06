Amb l’estiu acabat d’estrenar i una desescalada cada vegada més evident, l’anunci d’inici de la vacunació de nous grups d’edat a la Comunitat Valenciana és una de les notícies que més interés desperta en la població. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acaba d’avançar que, si es manté el ritme de subministrament de vacunes contra el coronavirus, la Generalitat Valenciana podria començar a vacunar el grup de 30 a 39 anys, els nascuts entre 1982 i 1991, el pròxim 17 de juliol.

Una data que depén del subministrament de vacunes

Aquesta és la data plantejada pel Palau per a iniciar la vacunació d’aquest grup d’edat, compost per uns 540.000 valencians. El president ha insistit que un dels aspectes fonamentals que determinaran si la Generalitat pot o no mantindre aquesta data, o fins i tot avançar-la, és la consolidació del subministrament de vacunes Pfizer. “És important mantindre el ritme de recepció de vacunes Pzifer i recuperar els enviaments que Janssen ha retardat”, ha reconegut Puig.

En funció d’aquestes dues variables, el president insisteix que “dependrà si podem agilitar tot el procés de vacunació i que a l’estiu arribem a l’objectiu, per a poder obrir la vacunació d’aquest nou grup d’edat a mitjans de juliol”.