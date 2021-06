Els espanyols preveuen gastar enguany en els seus viatges d’estiu una mitjana de 566 euros per persona, la qual cosa suposa un 5 % menys (29 euros menys) si es compara amb els 595 euros de 2020, en plena pandèmia de covid-19, i un 20 % menys respecte a 2019, segons l’Observatori Nacional del Turisme Emissor, ObservaTUR.

No obstant això, ja abans de la crisi sanitària, que va provocar l’estiu passat una caiguda interanual del 17 % en el seu pressupost vacacional, s’havia produït un lleuger descens, del 0,7 %, en 2019, fins a 714 euros, enfront dels 719 euros de 2018, amb la qual cosa s’ha reduït en 153 euros en quatre anys.

Els viatgers que compten amb un pressupost global inferior als 1.000 euros per a les vacances d’estiu representen un 54 %, mentre que, en l’altre extrem, els que superaran els 3.000 euros només suposen un 4 %.

El nou informe de temporada d’ObservaTUR que s’ha presentat aquest dilluns, el tercer que publica en època de pandèmia, mostra que el 71 % dels viatgers nacionals consultats té previst viatjar aquest estiu i, a més, un 39 % d’ells declara que està segur d’això.

Un 29 % no viatjarà

Tanmateix, el 29 % restant, que habitualment viatjava en estius anteriors, no eixirà enguany, per raons econòmiques, adduïdes per un 40 % d’ells, i, en menor mesura, per por de la pandèmia.

Un 15 %, a més, afirma que les vacances en les circumstàncies actuals, fins i tot amb mesures de seguretat, els resulten poc atractives.

El 77 % dels que ja ha decidit a on viatjarà aquest estiu, ha triat una destinació nacional (un 71 % a una comunitat autònoma diferent de la pròpia); el 12 %, una d’internacional; i un altre 12 %, combinarà totes dues.

Entre els que preveuen eixir a l’estranger, la immensa majoria està plantejant-se un viatge a Europa, mentre que les previsions de desplaçar-se a la resta de continents són molt minoritàries o inexistents.

Europa, creuers i llarga distància

En la mateixa línia, les previsions de les agències de viatges assenyalen que les destinacions que eixiran enfortides aquest estiu seran nacionals, sobretot els espais naturals, les zones rurals i les platges, tant peninsulars com de les illes.

Fora de les nostres fronteres, en la seua opinió, el Carib guanyarà pes, mentre que els circuits europeus, els creuers i els viatges de llarga distància perdran rellevància.

Agost serà, de nou, el mes protagonista de les vacances d’estiu, al qual opta el 41 % dels viatgers, seguit de juliol (32 %), i, encara que el primer perd una mica de pes, la tendència sostinguda des de 2019 és el descens d’individus que trien setembre (representava el 17 % en 2019, el 15 % en 2020 i enguany es queda en el 13 %).

Un altre tret destacat que recull l’informe és que la majoria dels viatgers (56 %) gaudiran d’unes vacances d’estiu com a mínim de 8 dies i un 18 % superaran els 15 dies.

L’hotel, juntament amb l’habitatge propi, s’igualen en les previsions sobre allotjament (32 % en tots dos casos); el motiu principal per a triar una destinació és la “no massificació” (24 %).

Malgrat que la majoria dels viatgers optarà pel vehicle particular (79 %), l’avió experimenta una lleugera recuperació, però “encara continua lluny dels valors de 2019”.

Un terç dels viatgers preveu utilitzar una agència de viatges per a les seues vacances d’estiu i un 11 % ja ha fet alguna reserva.

Poques reserves en agències

Encara que la majoria de les agències assegura que ja han començat les reserves per a aquest estiu, encara en són poques.

Al seu judici, l’activitat turística ja s’ha reactivat, però ho ha fet a un ritme lent, la qual cosa obliga la majoria de les agències a considerar que la recuperació de la normalitat econòmica a nivells prepandèmia requerirà un any més com a mínim i que no començarà fins a 2022.

El 90,4 % dels agents creu que, en 2021, es podrà aconseguir entre un 50 % i un 80 % dels nivells de facturació de 2019, malgrat la qual cosa, la meitat de les agències manté tots els seus empleats i no preveu acomiadaments, percentatge similar al que es va registrar a l’hivern.

No obstant això, el 38,6 % de les agències no ha pogut mantindre tots els empleats que tenia abans de la pandèmia i, a més, un 15,7 %, si bé encara els manté, preveu haver de fer acomiadaments pròximament.