La Re-Trobada d’Escola Valenciana va reunir ahir, al tram de Montolivet del jardí del Túria, unes 300 persones en defensa del valencià, en un acte que es va convertir en un homenatge a la gran tasca que han dut a terme els mestres durant la pandèmia. Enguany, s’han celebrat les Trobades de 2020, que van haver de ser suspeses per l’epidèmia de la covid-19, que ahir es van clausurar a València.

La festa per la llengua es va desenvolupar en un format adaptat a les restriccions sanitàries. “Asseguts i assegudes, amb les mascaretes i les distàncies, però a poc a poc anem recuperant la normalitat”, afirmava la presentadora. L’acte va incloure el lliurament dels premis de la 5a Trobada Musical de Centres d’Ensenyament en Valencià, del 23 Concurs de Literatura en Valencià Premi Sambori i del Premi Sambori Audiovisual. Hi van estar representats 58 dels 68 centres educatius de València que tenen el valencià com a llengua vehicular. L’educació pública ha de ser “igualitària, feminista, sostenible” i educar les noves generacions “contra els delictes d’odi” en tots els vessants, va manifestar la presidenta de la Coordinadora d’Alumnes, Professorat, Pares i Mares, Laura Font. Ara bé, “estarem vigilants” per a “garantir una escola pública de qualitat i en valencià”, va advertir. El lema de la mobilització ciutadana ha sigut “La llavor del valencià”. Amb l’objectiu de “fer germinar” el valencià, sobretot en els escolars, s’ha entregat a cada un dels premiats del Sambori una planta que representa la llavor lingüística que arrela i creix en cada xiquet.

Tres de les professores del CEIP Max Aub de la Saïdia, Mari Paz Soria, Elena Latorre i Violeta Gisbert, van mostrar la seua alegria per haver pogut celebrar aquesta Re-Trobada. “Hem guanyat un premi Sambori amb un conte col·lectiu que han fet 25 xiquets”, relata Elena Latorre. “Incentivar, motivar és la nostra manera de fomentar la nostra llengua en els nostres alumnes, que són la majoria castellanoparlants”, sosté Violeta Gisbert. “El lliurament dels Sambori —assenyala Inma Donat, la directora del Pare Català de Benimaclet— ens permet viure una jornada festiva, encara que siga amb limitacions”. Així, doncs, Escola Valenciana “és una gran aliada per als mestres”, subratlla la responsable del col·legi.

“Hi havia ganes de Trobades —comenta Rubén Domínguez, director del Col·legi Professor Santiago Grisolía—, perquè, a més, hui fem un reconeixement al treball que ha realitzat el professorat durant tot el curs”, conclou. En definitiva, una jornada festiva que va comptar amb la presència del president de les Corts, Enric Morera; el director general de Normalització Lingüística, Rubén Trenzano; l’alcalde de València, Joan Ribó; el vicealcalde, Sergi Campillo; i la regidora d’Educació, Maite Ibáñez.