L’Ajuntament de Llíria s’ha embarcat en un projecte avantguardista i pioner en la gestió dels seus residus orgànics amb la construcció d’una planta que produirà gas de manera sostenible a partir de l’acció de bacteris anaerobis, que viuen en absència d’oxigen, sobre els residus que es produeixen a la localitat.

La planta està promoguda i dissenyada per Genia Bioenergy, enginyeria energètica valenciana especialitzada en energies renovables, i compta amb el suport d’Enagás. Serà capaç de biodigerir 90.000 t dels residus orgànics que es generen a la localitat cada any, a partir d’un model de sostenibilitat, de descarbonització i d’economia circular.

En el procés, els residus orgànics de tota mena, des de purins a podes, es convertiran, mitjançant processos biològics naturals (l’acció dels bacteris), en 13 milions de m³ de gas cada any o uns 60 GWh/any d’energia tèrmica. Amb el gas produït, podrien cobrir-se les necessitats de 8.500 cases. El gas obtingut de fonts renovables serà sotmés a un procés de depuració per a ser convertit en biometà i s’injectarà en la xarxa de gas natural, des d’on es distribuirà perquè es consumisca en indústries, cases o en combustible per a vehicles.

D’aquesta manera, pot resoldre’s el problema de la necessitat de gestionar de manera sostenible els residus, ja que es redueix l’emmagatzematge en abocadors i es facilita l’adequació a la normativa europea. L’alcalde, Manolo Civera, va anunciar que la planta se situarà al sector industrial de Capa Blava i “podria estar operativa en 2024, després d’obtindre totes les autoritzacions administratives pertinents, que tractarem d’agilitar en la mesura que siga possible”.