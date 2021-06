La vacunació dels menors d’entre 12 i 16 anys contra la covid comença a dibuixar-se en l’imaginari de possibilitats administratives. Així, als plans del Govern d’Espanya d’immunitzar aquest col·lectiu abans que comence el pròxim curs, s’ha unit el conseller d’Educació, Vicent Marzà, que ha oferit les instal·lacions dels centres escolars per a aquest operatiu.

“Hem oferit a les autoritats sanitàries tota la logística i la capacitat organitzativa i de resposta que ha demostrat la comunitat educativa per a vacunar l’alumnat de fins a 12 anys”, ha indicat Marzà, que ha insistit que estan “a la disposició de Sanitat perquè aquest procés siga àgil i segur i, també, per a acompanyar emocionalment els xiquets i les xiquetes”.

En aquest sentit, el conseller ha destacat que l’oferta d’aquests centres educatius serviria perquè l’alumnat “vaja a llocs que coneix i estiga en la màxima tranquil·litat”. No obstant això, ha volgut deixar clar que seran “les autoritats sanitàries les que ho decidisquen, com s’ha fet fins ara”, i que “encara queda temps”. “Serà Sanitat qui diga com es fa, nosaltres posem els centres a la seua disposició”, ha explicat aquest matí en una entrevista en À Punt.

Així mateix, el conseller ha assegurat que la comunitat educativa ja té experiència en grans dispositius. “Ja s’ha demostrat la seua capacitat organitzativa i de resposta”, ha dit en referència a la primera fase de la vacunació dels treballadors de l’àmbit educatiu.

Segons va indicar Pedro Sánchez el cap de setmana, des de l’executiu central albiren la possibilitat de començar a protegir aquest col·lectiu en l’última setmana del mes d’agost, un fet que obligaria a obrir els col·legis i instituts en un moment de vacances, una cosa que Marzà no ha descartat. “Fins i tot podríem obrir abans, a l’agost, si ho considerara Sanitat”, ha assegurat. Marzà ha recordat, a més, que la vacunació d’aquest grup dependrà del nombre de vacunes que vagen arribant.