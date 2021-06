La falta de liquiditat en el València CF ha obligat Peter Lim a ajornar el cobrament d’una quota de 15 milions, corresponent a la primera cullerada de la línia de crèdit de 38 milions que el magnat singapurés va concedir al club i que vencia el 30 de juny, amb la garantia dels drets econòmics de quatre futbolistes. Tal com va informar As, el màxim accionista ha decidit prorrogar el venciment, que tenia decidit des de feia mesos, amb la qual cosa alleuja el calendari sobrecarregat de pagaments a curt termini que assetgen el club de Mestalla, així com el tancament de l’exercici, en el qual sí que es poden assumir pèrdues.

Però abans que acabe aquest mes, el València CF ha de fer front al pagament de la quota anual a CaixaBank de 14,4 milions, una quantitat a la qual enguany sí que es podrà fer front sense recórrer a préstecs. A més, a l’agost, s’han d’abonar a la plantilla els 35 milions de la meitat de les fitxes, i, entre juliol i desembre d’enguany, cal liquidar els 16,22 milions dels pagarés amb els quals van aconseguir pagar al primer equip l’estiu passat.

La devolució dels dos préstecs personals de Lim d’un total de 54,5 milions (38 i 16,5 milions) asfixiava al màxim els comptes del club. No obstant això, aquesta pretensió, verbalitzada pel president Anil Murthy en l’última Junta d’Accionistes i per Lim en Financial Times, era, d’una banda, poc realista, davant de la falta d’ingressos del club (encara no s’ha concretat el traspàs de cap futbolista); i, d’altra banda, s’exposava a arriscades conseqüències. Primer per al València, al qual abocava a un col·lapse financer de quasi impossible escapatòria.

En el cas de no satisfer el pagament, Lim s’hauria assegurat el cobrament amb els drets econòmics de fins a huit futbolistes, dels quals no ha transcendit la identitat. I, després, s’exposava el màxim accionista mateix. Els grups d’oposició com Libertad VCF i economistes com Gaspar Romero ja havien avisat que, en una situació d’insolvència imminent, els crèdits dels administradors passen a ser subordinats, raó per la qual Lim s’aventurava a conseqüències judicials si avançava en el cobrament a altres creditors, així com a un possible conflicte d’interessos per la seua condició de màxim accionista i creditor.

Cal puntualitzar que Lim, amb aquesta pròrroga, només ajorna els seus drets. No renuncia a cobrar, ja que, ni capitalitza els préstecs, augmentant el seu percentatge accionarial i enviant un missatge d’estabilitat institucional, ni els cancel·la, ni en renegocia les garanties. Com s’ha arribat a la situació límit dels préstecs de Lim? Cal recordar que els 38 milions del primer préstec procedeixen dels diners que va utilitzar el València CF de la línia de crèdit de 100 milions que Lim va atorgar l’any 2015. Els 62 milions restants van ser capitalitzats per Lim.

L’origen dels préstecs

De la línia de crèdit B, 80 milions, Lim va apartar 38 milions per a capitalitzar per valor de 100 al costat dels 62 milions del crèdit A. Els altres 42 milions es van cancel·lar sense que el València CF els arribara mai a utilitzar. En la línia A, Lim va incloure els drets de quatre futbolistes més el 20 % dels drets de TV. Es van establir avals que garantiren un retorn “factible”, a diferència d’altres hipoteques, com la dels dos estadis o la ciutat esportiva. Una pràctica que va repetir quan va injectar 16,5 milions l’estiu passat, quan hi va afegir quatre jugadors més.

A més dels compromisos pressupostats, cal fer front a deutes a curt termini recollits en el balanç a 30 de juny de 2020, i que inclouen deutes amb entitats esportives i intermediaris (61 milions) i deutes pels terrenys del nou Mestalla (2,7 milions).