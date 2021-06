La Coordinadora Empresarial d’Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) lamenta el “bloqueig” del pla per a la desescalada del sector i demana a la Generalitat que llance un missatge de confiança sobre la situació sanitària de la Comunitat per a atraure turistes.

CEOH reclama així mateix, en un comunicat, la revisió urgent de les mesures actuals per a poder ampliar i recuperar l’encadenament dels horaris, restablir la pista de ball delimitada al 33 %, el servei en barra i un calendari quinzenal per a la revisió de les condicions de reobertura.

Lamenta que no s’haja convocat la Mesa de Treball per a la Desescalada de l’Oci i l’Hostaleria reclamada pel sector i demana que aquesta es reunisca “immediatament” per a avançar en la recuperació de l’activitat de l’oci nocturn i equiparar la Comunitat amb la resta de les autonomies que han iniciat l’obertura de les pistes de ball i l’ampliació dels seus horaris.

Això, insisteixen, permetria disposar d’una eina per a combatre les festes il·legals i el vandalisme que proliferen les nits del cap de setmana a la Comunitat.

La coordinadora titla d’“incomprensible” la falta de resposta de la Generalitat Valenciana a la petició formal per a reprendre la mesa de treball i la seua “resistència” a abordar la revisió de les mesures cada 14 dies, d’acord amb l’evolució de les dades epidemiològiques.

Considera, a més, que les mesures noves que van entrar en vigor el passat 7 de juny haurien d’haver-se sotmés a revisió aquesta mateixa setmana, davant de la celebració de la nit de Sant Joan.

Per això, la CEOH reclama “un canvi de 180 graus en l’actitud del Govern Valencià”, que permeta avançar en la recuperació de l’activitat del sector i, al mateix temps, neutralitzar el principal risc sanitari de contagi que hi ha en aquests moments, amb la proliferació dels botellons i tota classe de festes il·legals.

Finalment, demana al Govern Valencià que inicie una campanya que llance un missatge “positiu i de confiança” sobre la situació sanitària de la Comunitat per a atraure el turisme nacional i europeu.

“Els pròxims tres mesos, ens juguem la reactivació econòmica dels sectors que representen quasi el 40 % del PIB de la Comunitat Valenciana (comerç, hostaleria, oci i turisme)”, adverteix la coordinadora.