La Conselleria d’Agricultura ha tancat el seu balanç del passat exercici, que, al Camp de Morvedre, no només confirma la tendència que se segueix des de fa més d’una dècada amb l’abandó de terres de cultiu, segons va informar Levante-EMV, sinó que reflecteix que els llauradors de la comarca van patir més de 2 milions d’euros en pèrdues a causa dels fenòmens meteorològics.

Concretament i segons aquesta informació, els més nocius van ser els vents de quasi 80 quilòmetres per hora que es van registrar el gener de l’any passat i que van suposar una destrossa per als camps de taronges de la comarca, quantificada per damunt del milió d’euros. Per darrere se situa, una altra vegada, aquesta mena de fenomen, però en aquest cas el que es va registrar al març, mentre que tant els vents com les pluges, particularment les que caigueren al novembre i les pèrdues provocades entre els productors de caquis, van centrar els danys causats per les inclemències climatològiques, sempre segons la informació recopilada des de la Conselleria d’Agricultura.

Els principals desperfectes per accidents meteorològics, l’any passat, es van centrar a Sagunt, on es van perdre quasi 4.900 tones de cultiu; per darrere es va quedar Algímia d’Alfara, amb quasi 400 tones.

Aquest estudi de la Generalitat també fa recompte de la producció agrícola del Camp de Morvedre l’exercici passat, que va fregar els 58,6 milions d’euros. D’aquesta manera, les pèrdues es van quedar al voltant del 4 %, segons sempre aquestes dades. L’ametler, l’albercoquer o els camps de mandarines van ser alguns altres productes sobre els quals aquests fenòmens meteorològics van tindre més incidència.

Drama

Aquestes xifres no resulten tan dramàtiques com ocorre en altres comarques de la geografia valenciana. En aquest aspecte, l’any passat, els més malparats van ser els agricultors de la Ribera Baixa, on es va perdre més del 20 % de la producció, concretament més de 24,4 milions d’euros.