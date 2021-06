Gandia. La plaça Major va acollir ahir la lectura del manifest del Dia Mundial contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una data que va declarar l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i en la qual es fa una crida internacional perquè la ciutadania i les institucions donen visibilitat a la malaltia, procuren serveis de qualitat per a tots aquells pacients que la pateixen i hi haja línies d’investigació sobre les causes, el tractament i el curs de la malaltia. En l’acte van participar l’alcaldessa i els portaveus de tots els grups polítics municipals, així com familiars i amics de l’Associació ELA Gandia-la Safor. Ángel Arcos, president de l’associació, va llegir el manifest, en el qual s’insistia en la necessitat que tant les persones com els governs es mobilitzen per procurar serveis de salut de qualitat a totes les persones que pateixen la malaltia.