La Junta Central Fallera (JCF) i la Interagrupació de Falles de València van criticar ahir la Conselleria de Sanitat per la falta d’avanços en la normativa per a obrir els casals en el procés de desescalada. De fet, l’organisme rector de les Falles ha decidit abandonar la mesa de seguiment amb l’administració sanitària i no descarta mesures de protesta perquè, segons afirma, “ha arribat el moment de dir prou”. La seua proposta és simplement equiparar-se amb l’hostaleria, és a dir, amb horari de tancament a la 1 de la matinada, aforament del 75 % per a reunions i 50 % en sopars i dinars, taules per a un màxim de 10 persones i distància entre taules d’1,5 metres i barres tancades.

La JCF, de manera consensuada amb el món faller, ha denunciat els “incompliments” dels compromisos que es van adquirir per part de Sanitat. “De fet, hui dia, pràcticament no s’ha avançat en la desescalada dels casals fallers —compromís que va adquirir la Conselleria—, que continuen amb limitació horària d’obertura i amb la prohibició, fins i tot, de beure aigua en l’interior”.

En aquesta línia, han lamentat que “no se’ls ha equiparat amb entitats culturals, ni es regeixen per normativa hostalera, ni estan dins de les reunions familiars”, sense que s’haja donat “cap explicació raonable” per part de Sanitat, al seu judici.

La JCF assegura que des de la mesa de seguiment es va treballar en la importància de les comissions falleres de la Comunitat Valenciana “com a eix vertebrador de la cultura en tots els àmbits i aspectes, així com el seu paper econòmic i social”, i es va demanar que els casals “es contemplaren i regiren dins de la normativa d’entitats culturals”.

“La Conselleria de Sanitat va assegurar que es tindrien en compte les peticions, amb una desescalada progressiva en els casals que permetria l’activitat, dins d’unes normatives establides. Però, hui dia, no s’ha produït cap avanç”, retrau l’organisme.

La JCF recorda que la Conselleria de Sanitat es va comprometre el dilluns 14 de juny a alçar el veto als casals l’1 de juliol i es va insistir, en la reunió i en converses posteriors, “en la necessitat de no esperar tant de temps, màximament si tenim en compte que cal preparar unes Falles al setembre”, una petició que no s’ha atés.

Per la seua banda, la Interagrupació de Falles ha manifestat, en un altre comunicat, el seu “més profund malestar” per la situació i lamenten que “moltes frases dels nostres governants per a fer valdre el treball que duen a terme les falles com a part integradora, xarxa associativa, element cultural, motor econòmic, transmissor intergeneracional d’un patrimoni festiu que va nàixer a mitjan 1800 es diluïsquen en una realitat irresistible”.

El col·lectiu assegura que “tristament” ha constatat com els dirigents polítics “ens consideren més un problema que un benefici, malgrat ser un dels principals motors econòmics de la nostra autonomia, amb un volum de negoci de més de 900 milions d’euros”. “És trist, però finalment el temps ha dictat la realitat”, critiquen, perquè “són moltes les hores i el treball que els fallers hem dedicat a col·laborar amb les nostres autoritats de manera altruista per a poder salvar l’activitat social més important de la nostra Comunitat i hui dia continuem sense poder obrir totalment els nostres casals”, lamenten.