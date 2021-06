En el cas del Cap i Casal, va ser poc abans de les set de la vesprada quan es va iniciar el tancament de les platges per segon any consecutiu en la nit de Sant Joan per a evitar aglomeracions. “Els parla la Policia Local, queda suspesa la celebració”, deia repetidament un altaveu.

A les set en punt, els agents que custodiaven els 20 quilòmetres de platja van començar a barrar el passeig i la mateixa costa i, a partir d’aquell moment, ningú va poder accedir a la platja. Mitja hora després, a les set i mitja, van començar a desallotjar les persones que, quasi totes coneixedores de la prohibició de romandre en l’espai públic, eixien a poc a poc de l’aigua i l’arena. Alguns feien la ronsa, però l’operatiu no va donar treva: “Disculpe, ha d’abandonar la platja”, li comunicava un policia local a una senyora, “estarà tancada fins a les set del matí”, detallava.

Un dispositiu per a garantir el desallotjament i evitar aglomeracions que va estar compost per una nodrida representació de la Policia Local (més de 200 agents) i de la Policia Nacional, que va fer la seua aparició en el post de comandament avançat (PMA) un poc abans de l’“hora H”. Un punt clau per a coordinar les platges de València, Sagunt i Gandia.

Drons per a detectar fogueres

Mentre es procedia a dur a terme totes les accions necessàries per a clausurar la zona, uns agents preparaven un espai delimitat per als drons. “Enguany disposem també de drons tèrmics per a detectar possibles fogueres”, explicava a aquest periòdic el comissari Laseras de la Policia Local de València. “Hem distribuït tots els efectius al llarg de tot el litoral, fins al Perellonet, per a garantir que no hi haja problemes”, va concloure.

Cristian, Laura i Diana s’acostaven al passeig preparats per a asseure’s en l’arena durant unes hores. Cadires, nevereta i vestit de bany posat. “No hi haurà fogueres?”, preguntaven estupefactes quan els comunicaren que la costa tancava a les set i mitja. “Sempre venim a celebrar Sant Joan, ens encanta”, van indicar. “Sabíem que no seria el mateix per la pandèmia, però no que es prohibira l’accés tan prompte”, raonaven amb sorpresa.

Carlos i Alicia, per la seua banda, coincidien amb la decisió de prohibir les fogueres i els botellons a peu de mar, però criticaven que no es permetera l’accés a la mar. “No ens sembla bé que no ens deixen saltar les ones. És una tradició i ho hem fet tota la vida, no crec que hi haja gran perill”, argumentaven. “Enguany, Sant Joan, a casa; és el que toca”, deien mentre s’acomiadaven.

“Cal buscar l’equilibri”

Alexandra i Vanesa, per la seua banda, venien des de Madrid a passar uns dies a València, on han estiuejat en diferents ocasions. Elles sí que van saber en el mateix moment que la prohibició clausurava l’espai costaner. “Cal trobar l’equilibri, deixar gaudir de la mar fins a les nou i mitja de la nit, encara que entenem que han d’haver-hi restriccions”, afegien les dues amigues.

Unes senyores passejaven i comentaven, mentre observaven el desplegament d’agents, que “almenys la vetlada serà tranquil·la” i que la vacunació “ha d’estar més avançada” per a permetre celebrar la nit més llarga de l’any.

Precisament tranquil·litat és el que no buscaven Pablo, Paola, David i Moha, uns amics d’Utiel, auxiliars en una residència, que estaven convençuts que “d’una manera o d’una altra” celebrarien el “solstici” simbòlic. “Tenim entre 19 i 23 anys i estem vacunats, aquesta prohibició és una putada per a nosaltres, però entenem que les concessions han d’arribar a poc a poc”.

La platja es va anar buidant sense pressa però sense pausa. En tot just mitja hora, quan el rellotge ja marcava les huit, ja no es veia ni un sol banyista en la costa, que havia sigut desallotjada sense cap incident.

Només els agents que “pentinaven” la riba i els cotxes policials observaven com, a poc a poc, el dia començava a enfosquir. La majoria del litoral va restringir l’accés a les diferents platges per a evitar aglomeracions, a excepció de Xàbia, Benissa i Calp, que, encara que no van permetre fogueres ni festes, sí que van donar llum verda a sopar en l’arena.

Així, a València, la platja de la Malva-rosa se’n va anar “a dormir” prompte i va tancar les seues portes, durant unes hores, fins que hui torne a ser un lloc clau per a passar el dia festiu amb motiu de Sant Joan.