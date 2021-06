La flota de busos públics d’Ontinyent es renova. El consistori va estrenar ahir els dos microbusos nous que s’incorporen al servei de transport públic interurbà. Es tracta de vehicles d’emissions baixes que compleixen l’exigent normativa europea d’emissions, segons informaven ahir des de l’administració local, i les seues carrosseries s’han modificat respecte al model original per tal de facilitar-ne l’ús a les persones majors o als veïns i veïnes amb mobilitat reduïda.

Els busos, en els quals el consistori ontinyentí ha invertit 365.000 euros, tenen capacitat per a 35 places i, malgrat tindre uns espais interiors amplis, les dimensions exteriors dels vehicles són estretes, la qual cosa els permet passar per més carrers i maniobrar de manera més àgil en un nucli urbà intricat com l’ontinyentí. Els busos arribaran, en les diferents línies, fins a l’estació de ferrocarrils, fins al poliesportiu municipal i fins al paratge del Pou Clar.

Segons van detallar ahir des de l’empresa Aupisa, distribuïdora de la marca Iveco, la base del bus és el model de vehicle més ecològic d’entre tota la gamma dièsel. Està equipat amb un sistema de reducció catalítica del fum, un sistema de filtració de partícules i un altre de depuració de gasos.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava que la compra i la posada en marxa dels tres vehicles suposa “un pas més en l’aposta per la mobilitat sostenible, que va tindre un punt d’inflexió amb la gratuïtat dels busos per als veïns”, en les seues paraules. Des de llavors, segons va informar, els usuaris s’han triplicat.