Sense nit de Sant Joan, els banyistes han matinat. Ben prompte ha començat la desfilada de cotxes cap a les cales de Xàbia, una de les destinacions d’un dia més apetibles per als turistes de València i Alacant. A mitjan matí, ja resultava complicat aparcar en la zona. Hui no funciona el control d’accés. Les barreres de la Granadella i la Barraca no s’han abaixat, ja que hui no hi ha vigilants que controlen si ja estan de gom a gom de cotxes. Els vigilants sí que hi estaran el cap de setmana.

Alguns turistes han dormit fins i tot en caravanes i furgonetes estacionades als carrers de la Granadella i la Barraca. Ha sigut despertar-se i tindre la mar a un pas.

En canvi, la que sí que ha posat la barrera és la d’Ambolo. Els carrers que hi ha abans de la barrera sí que estan replets de cotxes. Els banyistes, després de fer el viatge, han considerat que ja no els importava caminar un bon tros fins a aquesta cala, que sobre el paper està tancada per despreniments des d’octubre de 2009.