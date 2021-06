S’espera un cap de setmana d’intensa calor. Així, les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) confirmen que les màximes arribaran als 36 graus diumenge a Xàtiva i als 35 a Ontinyent. De fet, els pronòstics apunten al fet que l’índex ultraviolat màxim no baixarà de la cota 9 en cap de les dues ciutats, la qual cosa equival a una exposició “molt alta” que porta aparellada la necessitat d’extremar les precaucions. Una hidratació adequada i l’ús de cremes protectores són essencials en dinàmiques tèrmiques d’aquesta tipologia.

Les mínimes, d’altra banda, es mantindran en valors similars als de tota la setmana i oscil·laran entre els 14 i els 17 graus. No es vaticina l’arribada de les conegudes com a nits tropicals per a aquest cap de setmana. Es tracta de jornades nocturnes en les quals les mínimes no baixen dels 20 graus. Aquest fenomen sí que podria produir-se a partir del dijous de la setmana que ve al municipi xativí, segons el pronòstic a set dies. L’estiu ja és ací. Va començar oficialment el passat dia 21. La calor ha arribat per a quedar-se.