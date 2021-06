Furor de caiacs en la costa de penya-segats de Xàbia

Serà un estiu de remar molt. Aquests últims caps de setmana, i també ahir, dia de Sant Joan, la costa de penya-segats de Xàbia era un formiguejar de caiacs. Està de moda descobrir a palades el tram litoral entre la cala de la Granadella i el Portitxol. El caiac és, de fet, el millor artefacte flotant per a recórrer aquesta bellíssima costa. Centenars de turistes participen en les excursions guiades que organitzen les empreses de turisme actiu que han anat sorgint en els últims anys a la Marina Alta. És un sector puixant. Aquestes firmes defensen que el caiac i el surf de rem són maneres de navegar sostenibles i respectuoses amb l’entorn fràgil. I es gaudeix tranquil·lament del paisatge. Una altra cosa ben diferent és la velocitat i l’estrèpit de les motos d’aigua, que també, és clar, tenen el seu mercat.

El cas és que els caps de setmana, abans de les 9 del matí, el varador de la cala de la Granadella ja bull d’activitat. Les empreses preparen els caiacs. Hi arriben els clients (cada vegada més famílies) que han contractat una d’aquestes excursions. Sempre els acompanyen dos monitors, un que obri la filera de piragües i un altre que la tanca.

Els excursionistes marins ixen de la cala i posen el rumb cap al nord. Hi ha parades obligades: En Caló, Ambolo, la Cova del Llop Marí i la Cova dels Orgues. Ahir, la mar era un espill. No obstant això, en doblar el Cap de la Nau, la cosa ja canviava. Hi havia maror.

Les coves marines encara no estan abalisades (les boies eviten que s’hi colen embarcacions de motor). Els remers han d’anar amb compte quan passen l’estret d’Ambolo i l’Illa del Portitxol. És un lloc preciós. Però poden topar-se de cara amb una moto aquàtica o una embarcació.

El caiac fa furor. Això és evident. És turisme sostenible. També és clar. Però cal evitar que aquestes embarcacions arriben a patolls a punts sensibles de la costa. A la Cova Tallada, la direcció del Montgó ha pactat les quotes amb les empreses. El màxim diari de turistes que poden entrar per mar a aquesta gruta és de 112 al dia.