La València Cup Girls, torneig de futbol base femení que se celebrarà a València i que pretén posicionar-se com una competició referent a escala internacional, començarà el dilluns 28 de juny. Aquesta setmana, la regidora d’Esports de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé, ha rebut al consistori les representants dels 28 equips que participaran en la primera edició de la València Cup Girls.

El torneig, que tindrà lloc en instal·lacions esportives municipals, se celebrarà els pròxims dies 28, 29 i 30 de juny. En aquesta primera edició, la València Cup Girls comptarà amb clubs de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Un total de 28 equips de futbol femení que es repartiran en tres categories: 8 equips en G (sense límit d’edat), 12 equips en G16 (nascudes després de 2005) i 8 equips en G12 (nascudes després de 2009). El torneig comptarà, en total, amb 65 partits de futbol en tres dies, els quals podran seguir-se en directe mitjançant una app web.

Alguns dels equips participants són filials de clubs que tenen els seus primers equips en Primera Iberdrola, com són els casos del Llevant UE i del València CF, així com en Reto Iberdrola, com l’Elx CF. A més, també hi competiran clubs com CFF Marítim, CF Mislata, UE Picassent, CD Cheste, Juventud Manisense, CD Serranos, Borriana FB, CD Monte-Sión, Quart de Poblet o Sporting Club Requena.

La València Cup Girls es desenvoluparà en cinc instal·lacions municipals de la ciutat de València: quatre al Jardí del Túria (camp de futbol Tram II, camp Pont de Fusta, camp de Serrans i camp de l’Exposició), a més del camp de futbol del poliesportiu Quatre Carreres. El torneig acollirà la ronda de semifinals i les finals el dimecres 30. Després de les finals, al camp de Serrans, es procedirà a la gala de lliurament de medalles per a totes les participants, així com el lliurament de trofeus a les campiones i subcampiones de cada categoria d’edat. Totes les participants rebran una medalla commemorativa per la seua participació en el torneig.

En la presentació, que va tindre lloc al balcó de l’ajuntament de València, la màxima responsable de l’esport municipal, Pilar Bernabé, va voler destacar que “València continua apostant molt per l’esport femení, en aquest cas el futbol femení. Bona prova d’això és la gran acollida que ha tingut aquest torneig, que, en aquesta primera edició, comptarà amb 28 equips, amb representació de les tres províncies de la Comunitat, i que espera convertir-se en una referència nacional i internacional”.