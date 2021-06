Els joves que han tornat a la Comunitat Valenciana després de participar en el viatge de fi de curs a Mallorca que ha desencadenat un brot de covid-19 amb afectats en diferents comunitats autònomes són considerats contactes estrets i, d’acord amb les directrius de l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19, estan sent sotmesos a proves diagnòstiques d’infecció activa i han de guardar quarantena durant 10 dies. Ara com ara, hi ha 67 persones positives, però es tracta d’una xifra provisional, perquè el cas continua obert.

Els equips de Salut Pública valencians continuen investigant el brot i fent el seguiment de contactes. L’objectiu últim és dilucidar el nombre exacte de contagis de coronavirus i identificar-los; per a aconseguir-ho, els i les professionals estan reconstruint les activitats en què van participar els joves durant el viatge de fi d’estudis que van fer a Mallorca entre el 12 i el 18 de juny. Les perquisicions busquen encapsular el brot i evitar que es dissemine entre els afins dels joves.

Viatge de fi de curs a Mallorca

Els estudiants van viatjar el passat 12 de juny a Mallorca, on van estar fins al dia 18 de juny. Durant el viatge, van conviure amb estudiants d’altres comunitats autònomes, que també han notificat els seus respectius brots al Ministeri de Sanitat, i van celebrar diferents festes i activitats lúdiques.

Una vegada van tornar, alguns estudiants van mostrar símptomes compatibles amb la covid-19, moment en què es va detectar el brot a la Comunitat Valenciana. La investigació del cas continua oberta i el nombre de contagis no està tancat. Ara com ara, hi ha 67 persones positives. Els afectats presenten símptomes lleus.