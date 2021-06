Antonio Carbonell ha decidit cedir el seu càrrec després de 21 anys en l’entitat, 13 dels quals com a vicepresident i els últims huit com a president, tal com va anunciar fa temps, una vegada finalitzat el procés de renovació parcial dels membres dels òrgans de govern. El vicepresident, José Pla Barber, assumeix provisionalment les funcions del càrrec fins al seu nomenament formal per part del Consell d’Administració, previst a principis de juliol, tal com va avançar aquest diari.

Carbonell va ser vicepresident entre els anys 2000 i 2013 i president des d’aleshores, període en el qual va afrontar “amb gran encert” la crisi financera (2008-2012) que va afectar i va transformar tot el sistema bancari espanyol, amb la caiguda, a més, de la pràctica totalitat de les caixes d’estalvis, segons ha subratllat l’entitat en un comunicat.

Caixa Ontinyent ha recalcat que a la seua supervivència no va ser aliena la posició de Carbonell, aleshores vicepresident, que va apostar “per la continuïtat d’un model de banca diferent, social, pròxima, territorial i ancorada en unes comarques centrals valencianes de les quals és el pulmó financer i el motor econòmic”.

Segons Carbonell, “com a consellers, el nostre compromís amb els fundadors i amb la societat és garantir la continuïtat d’una caixa d’estalvis creada amb el fi específic de contribuir al benestar del seu àmbit d’actuació, assegurant la disponibilitat dels estalvis, finançant l’economia productiva, facilitant l’accés als serveis financers i revertint els beneficis en actuacions d’interés comunitari”.

En els últims anys, sota la presidència d’Antonio Carbonell, Caixa Ontinyent ha afrontat una transformació digital “que, a diferència d’altres entitats, conjuga amb els serveis tradicionals a través de les oficines”.

“Assistim a una transformació total, a marxes forçades, del sector bancari, amb tancament d’oficines, reducció de personal i reconducció de serveis a uns mitjans telemàtics amb els quals es familiaritzen especialment les generacions més joves. Però aquest apressament pot generar temporalment focus d’exclusió financera en determinades àrees geogràfiques i en determinats col·lectius. I ací té un paper fonamental Caixa Ontinyent, que tracta de mitigar aquests efectes en la seua zona”, ha defensat.

Els objectius bàsics de la gestió del Consell d’Administració de l’entitat han sigut “reconduir i adaptar l’activitat financera de la caixa a aquests temps i mantindre la rendibilitat i la solvència”, una cosa que s’ha aconseguit “amb l’esforç i amb el treball quotidià de la gran plantilla de professionals de què disposa l’entitat”.

Antonio Carbonell destaca especialment la projecció social de Caixa Ontinyent i la tasca que du a terme gràcies a la seua obra social, que està aportant recursos materials i immaterials a les localitats. “Ara que es parla tant de l’Espanya despoblada o en despoblació, ens adonem de la gran importància que té la nostra caixa en el manteniment de la qualitat de vida de la nostra gent, perquè els nostres pobles necessiten activitat econòmica, habitatges dignes, infraestructures sanitàries, docents, assistencials i culturals, i una societat civil activa i amb iniciativa”, ha exposat.