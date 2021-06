Un estudi elaborat per l’expresident de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana Pedro Rodríguez conclou que les Falles de 2021, que se celebraran al setembre, “seran igual de segures amb bandes de música que sense”. A més, subratlla que el desenvolupament de les actuacions típiques de les Falles, protagonitzades per les agrupacions musicals, fora de l’ofrena “serà segur, en qualsevol cas”, matisa.

El dossier que ha desenvolupat l’empresa Sanimusic analitza diversos supòsits sobre com han de celebrar-se els actes musicals, quant a les restriccions sanitàries, dins del context dels actes fallers i en funció de com avance la pandèmia des d’ara i fins aleshores.

En aquest document s’aplica l’eina creada a aquest fi en el Departament de Química de la Universitat de Colorado-Boulder (EUA). També es valoren diversos escenaris que poden donar-se en les pròximes festes falleres, inclòs que tot el públic vaja sense mascareta pel carrer o que els artistes mateixos no la utilitzen.

La conclusió principal és que el paper dels músics com a acompanyants dels actes i de les cercaviles falleres “pot resultar irrellevant quant a contagis si se segueixen les mesures de protecció existents i les que recomanen algunes autoritats per a aquesta activitat”.

En canvi, en cas de no seguir cap mesura, “l’activitat pot, fins i tot, elevar el nivell de risc i la incidència de casos en la zona”. L’enginyer Pedro Rodríguez recorda que la utilització d’instruments de vent com a element difusor de gotetes respiratòries i d’aerosols, a través dels quals es produeix el contagi, “ha sigut àmpliament citada per nombrosos científics com un factor agreujant de la perillositat de l’activitat d’interpretació musical”.

L’ofrena

Quant a l’ofrena, atés el nombre de participants i de públic, si els assistents no porten mascareta, “la situació pot elevar la incidència de manera molt significativa, independentment que hi haja bandes de música o no”.

El mencionat informe conclou que, si els músics utilitzen un protocol sanitari, “la incidència de contagis, a conseqüència de la seua participació, es redueix un 90 % en diferents situacions”.

El protocol sanitari

Quines són les mesures que ha d’incloure el protocol sanitari? Doncs mantindre la distància d’1,5 metres amb els músics adjacents i amb el públic, marxar a 2 metres dels artistes de la fila davantera i la posterior, usar el gel de mans hidroalcohòlic abans de començar cada acte, mesurar la temperatura corporal abans de començar cada acte, utilitzar mascaretes homologades com la higiènica amb almenys un 90 % de protecció (segons les normes UNE 0064, UNE 0065 o CWA 17553) en el cas dels músics de percussió i col·locar fundes de protecció per a les campanes dels instruments amb almenys un 90 % de protecció per a la filtració.

A més, el dictamen signat per Rodríguez aconsella incloure una declaració verbal de cada músic de no patir símptomes compatibles amb covid-19 i un registre amb el nom i el contacte.