El València CF està molt atent a Samú Costa. El migcampista portugués de l’Almeria (Aveiro, 27 de novembre de 2000) és un dels noms que havia treballat la secretaria tècnica abans de l’arribada de José Bordalás a la banqueta i que ara, mesos després, continua estant en l’agenda del club. El migcampista lusità de 20 anys, segons ha pogut saber SUPER, és un dels pivots que està en la llista del València per a reforçar el centre del camp la pròxima temporada 2021/22. El jugador, considerat un dels millors migcampistes de Segona Divisió en l’últim curs, encaixa en el perfil de migcampista que busquen el club i l’entrenador alacantí i és una de les opcions que hi ha ara mateix damunt de la taula. El València el segueix des de fa temps i està més pendent que mai de la seua situació esportiva. Interessa i molt.

El problema, com sempre, està en els diners. Fitxar Samú Costa és més difícil ara que fa quinze dies. L’Almeria va exercir, el passat 11 de juny, l’opció de compra no obligatòria estipulada en el seu contracte de cessió del Braga. El club d’Almeria va arribar a un acord amb el Braga per a la transferència definitiva del 100 % dels drets econòmics i federatius del jugador per un valor total de 5,25 milions d’euros. L’Almeria va decidir assumir la compra del portugués fins al 30 de juny de 2026, conscient de la revaloració del jugador. La cotització a l’alça de Samú el converteix en el millor actiu de l’Almeria. El club andalús no ha ascendit a Primera Divisió i es frega les mans davant de la possibilitat d’un possible traspàs milionari. Hi ha un altre escenari, més propici per al València, que passa perquè l’Almeria cedisca el jugador un any a l’espera del seu anhelat ascens a Primera. El portugués ha sigut una de les sensacions de LaLiga SmartBank i té molt de mercat. El València va ser un dels equips que van tocar a la porta de Samú Costa quan encara era propietat del Braga. El club va preguntar pel futbolista abans que l’Almeria hi exercira l’opció de compra i ho ha fet també després. El portugués continua interessant.

Perfil Bordalás

Samú és un migcampista defensiu competitiu, agressiu i amb un gran desplegament físic i que encaixa a la perfecció en el perfil Bordalás. El lusità fa 1,84 metres, ocupa molt de camp i ha demostrat ser un tot terreny en el centre del camp. Fortalesa física, regularitat, recuperació, capacitat per a conduir i seguretat a l’hora de trobar una eixida a la pilota. Ha sigut un dels jugadors més fiables en la passada temporada. Samú (40 partits i 2.717 minuts aquesta temporada entre Lliga i Copa) no només és força. Ha sigut, a més, internacional en les categories inferiors de Portugal sub-19 i sub-20 i se li endevina un marge de millora brutal. La seua joventut i la seua projecció conviden a l’optimisme. El jugador té més núvies a més del València. L’Olympique de Marsella de Pablo Longoria també l’ha seguit exhaustivament i el marca de prop.

Objectiu prioritari

El València treballa des de fa temps en el fitxatge d’un migcampista defensiu. És una de les posicions que José Bordalás ha assenyalat com a prioritàries, a més del davanter i, sobretot, el central. El tècnic alacantí ara mateix només disposa de Carlos Soler, Uros Racic i un Daniel Wass amb el futur en l’aire. El club no va exercir l’opció de compra per l’uruguaià del Càller Christian Oliva. Els joves Koba Koindredi i Vicente Esquerdo hi faran la pretemporada amb l’objectiu de convéncer el tècnic i fer-se un lloc en el primer equip, cosa que hui dia sembla difícil. El València necessita un 6, com va demostrar-se la temporada passada després de l’eixida de Francis Coquelin i Geoffrey Kondogbia.

Opcions per al centre del camp

El València maneja un ventall ampli d’opcions per a reforçar el centre del camp. Una de les primeres opcions (també difícil en l’aspecte econòmic) és Mauro Arambarri. Bordalás mateix va telefonar-li i ha reconegut que és una “possibilitat”. Un altre dels noms propis de la llista de migcampistes és Omar Mascarell, després d’haver descendit amb el Schalke.