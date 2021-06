Ha hagut de passar quasi un any i mig —amb la vacunació i la reducció de la taxa d’incidència— perquè un creuer torne a atracar en la dàrsena valenciana.

La desescalada progressiva que ha experimentat l’autonomia, afavorida per la millora quantitativa de l’evolució de la pandèmia del coronavirus, ha permés al Mein Shiff 2 fer port a València. El vaixell, pertanyent a la naviliera alemanya TUI, és la primera embarcació de creuers que atraca a València des del mes de març de 2020, quan el Govern va decretar l’estat d’alarma que suspenia, temporalment, tota activitat turística.

D’aquesta manera, més de 800 passatgers —segons les estimacions de l’Autoritat Portuària de València (APV)— arribaven a terra cap a les set del matí, mitja hora abans del temps estimat i respectant, en tot moment, els rigorosos protocols de seguretat. Ho feien visiblement emocionats, un sentiment també compartit pel port, que els va rebre amb generosa hospitalitat a ritme de folklore valencià i una potent ràfega d’aigua propulsada pels remolcadors pròxims a l’embarcació de Boluda Towage Spain.

Així, quasi un miler d’alemanys, la majoria, xafaven el terra de la capital del Túria, a l’eixida del sol i mentre sonaven cançons com Paquito el chocolatero. Una aproximació a la cultura autòctona que es va prolongar al llarg del dia amb nombroses excursions per diferents nuclis urbans i itineraris. Des de recorreguts amb bicicleta o patinet pel centre històric fins a amens passejos per la zona marítima, visites a la Ciutat de les Arts i les Ciències i, fins i tot, rutes de senderisme en localitats com Chulilla o les coves de Sant Josep a la Vall d’Uixó.

Activitat creuerista

El Mein Shiff 2, que havia fet incursió en la costa alacantina només 24 hores abans, va fer escala a València en una jornada, a priori, històrica. La seua arribada a la dàrsena valenciana suposa la reactivació de l’activitat creuerista, que, en l’últim any, ha patit pèrdues que s’eleven fins als 71 milions d’euros, segons va afirmar Francesca Antonelli, responsable de Màrqueting i Creuer de l’APV. Per això, va celebrar la realització d’aquestes “primeres experiències pilot”, amb la vista posada en els creuers internacionals. Hi atracaran, com preveuen des de l’entitat portuària, al juliol. “Tots els agents implicats hem d’assegurar la traçabilitat dels recorreguts per als turistes i el compliment de tots els protocols de seguretat”.

“L’activitat creuerista té un impacte econòmic no només positiu, sinó també transversal, perquè repercuteix en sectors com el transport o l’hostaleria”, va valorar. En aquest sentit, va defensar que “els creueristes tenen ganes de tornar a vindre” i que “les companyies estan refent itineraris, aprovisionant els vaixells i tornant a contractar personal”. “Els anuncis que ens fan les navilieres són optimistes i, encara que pausada, la recuperació comença a ser ja una realitat”.

Així, doncs, l’arribada del navili alemany al moll de creuers 1 de l’ampliació nord del port de València va donar la benvinguda a un nou període, propulsat també per la fi de l’ús de les mascaretes en exteriors durant la jornada anterior, en què la “normalitat” deixa de ser una anhelada quimera. No obstant això, ho fa amb precaució i en territori nacional. Específicament, a través de l’arc mediterrani. El Mein Schiff 2, que va complir “estrictament” amb tots els protocols relatius als creuers d’itineraris de ports espanyols dictats per la Conselleria de Sanitat, fa un recorregut peninsular amb escala en ciutats com Màlaga, Palma, Alacant, València i Barcelona, la pròxima destinació a la qual va fer rumb ahir el creuer a partir de les 19.00 hores.

Aposta per la seguretat

La seguretat és un dels principals eixos sobre els quals s’estructura la tornada a l’activitat del turisme de creuer. Seguretat tant per al passatge com per a la tripulació, i, també, per a la ciutat de destinació. Des de controlar els aforaments —s’ha posat a la venda el 60 % de les localitats de la capacitat del navili— fins a l’establiment de les denominades “unitats cabina” o la realització de tests PCR i el control de temperatura, les més de 800 persones que van recórrer ahir el Cap i Casal ho van fer sense comprometre la seguretat de la població valenciana. “Els creueristes tenen ganes de tornar a vindre. Les navilieres estan refent itineraris, aprovisionant els vaixells i tornant a contractar personal”, va especificar Antonelli. La situació epidemiològica, regulada mitjançant exhaustius protocols de seguretat, obliga a mantindre una activitat molt controlada dels desplaçaments i de les interaccions dels passatgers, que van desembarcar de manera escalonada en nuclis bambolla —màxim de 24 persones— per a fer alguna de les excursions contractades prèviament i acompanyats, en tot moment, per un guia. Una d’elles va ser Ana María Galera, que va acompanyar un dels grups bambolla que va visitar l’albufera de València. “La gent ve amb moltíssimes ganes de passar-s’ho bé, normalment el mercat alemany hi és reticent, però han arribat amb una actitud molt oberta i positiva, no paraven de fer fotos! Han gaudit moltíssim”, va explicar. A més, va defensar la reactivació d’aquesta activitat turística i va exposar que els membres del seu grup reduït van respectar en tot moment la normativa establida. “No s’han llevat la mascareta, es desinfectaven les mans constantment i no han entrat en cap botiga de souvenirs”, va concloure.

Així, per a aquesta operativa, totes les empreses implicades, com l’Autoritat Portuària de València, els consignataris Intercruises i Erhardt a València, la terminal Trasmediterránea i l’operador turístic Intercruises, juntament amb la Conselleria de Sanitat i les entitats de promoció turística, van treballar intensament per a garantir la seguretat. “Fins que la situació millore i els protocols sanitaris així ho indiquen, la prioritat és limitar la interacció amb la població local per a minimitzar els riscos de contagi i oferir als turistes experiències a l’aire lliure”, va destacar Francesca Antonelli.

Cap a la sostenibilitat

Segons va exposar la responsable de Màrqueting i Creuers de l’APV, les navilieres advoquen per un model turístic cada vegada més sostenible. Com TUI, moltes empreses de transport marítim elaboren, d’acord amb diverses autoritats portuàries, excursions verdes que tenen en la mobilitat sostenible el seu màxim exponent.

En el cas de TUI, aquesta va facilitar fins a un centenar de bicicletes elèctriques i patinets als passatgers perquè recorregueren la ciutat. Encara és prompte per a dirimir l’efecte de l’arribada de centenars de creueristes a València, malgrat els encoratjadors presagis, en termes sanitaris, econòmics o ambientals. El que és segur és que, el pròxim 11 de juliol, el Mein Schiff 2 tornarà a atracar a la dàrsena valenciana. Fins aleshores, la ciutat celebra la tornada a l’anhelada normalitat.