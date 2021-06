El veler Diosa Maat, d’Ecologistes en Acció, solca les aigües de la Marina Alta i desplega reivindicacions per a preservar els valuosos ecosistemes marins d’aquesta costa. Ahir, a Xàbia, la tripulació va penjar en el casc del veler una pancarta en la qual es llegia “Stop abocaments contaminants a la mar”. El veler es va situar sobre l’emissari submarí, que aboca l’aigua ja tractada en la depuradora que hi ha mar endins a la turística platja de l’Arenal. Aquesta canonada ha patit nombrosos trencaments. A més, la depuració no és total, ja que encara no s’hi aplica el tractament terciari, que és el que elimina totalment el rastre orgànic.

Ferran Polo, d’Ecologistes en Acció de la Marina Alta, va recordar que el clavegueram de Xàbia dona molts problemes, sobretot quan es produeixen pluges intenses, i hi ha abocaments de fecals i de milers i milers de les maleïdes tovalloletes higièniques que, veïns i turistes poc conscienciats, continuen llançant al lavabo malgrat que col·lapsen totalment els embornals i embruten la mar i les platges.

La singladura del Diosa Maat per la costa de la Marina Alta està sent molt útil. Va passar per Calp i... Terra a la vista! Sí, la tripulació va albirar una màquina excavadora traginant a la cala de la Mançanera. Ecologistes en Acció i ACEC (Associació Cultural i Ecologista de Calp), entitat conservacionista que ara compleix 20 anys, van denunciar que s’hi estaven fent treballs, pel que sembla d’abocament d’arena (aquesta cala és, però, de cudols), en un espai litoral fràgil i protegit.

El veler es troba des d’ahir en la costa de Dénia. Entre Dénia i Xàbia, en l’impressionant penya-segat del cap de Sant Antoni, hi ha una reserva marina vinculada al Parc Natural del Montgó. La tripulació ha desplegat una pancarta en la qual reclama que es creen més reserves marines i s’amplien les que ja hi ha.

El representant d’Ecologistes en Acció va subratllar que les zones d’especial conservació no compten “desgraciadament” amb plans de gestió o normatius en vigor. “L’esborrany es va publicar fa ja un any i encara no se n’ha aprovat la versió definitiva; per tant, no hi ha normativa en vigor”, va advertir.

Els ecologistes també han albirat, des de la mar, l’estrall de la frenètica construcció de xalets, que està menjant-se els penya-segats. Milers d’aquests habitatges no estan connectats al clavegueram. Aboquen a fosses sèptiques que, sovint, no estan ben impermeabilitzades i els residus fecals acaben filtrant-se al subsol.