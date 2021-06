El conseller d’Educació, Cultura i Esport ha presentat el Retrat de Michele Marullo Tarcaniota, del pintor italià Sandro Botticelli, propietat de la família Guardans Cambó, que ha confiat en el Museu de Belles Arts de València perquè siga l’espai museístic on s’exhibisca aquesta obra del Renaixement italià durant tres anys.

El titular de Cultura de la Generalitat ha estat acompanyat pel representant de la família Guardans Cambó, Francesc Guardans; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director del Museu, Pablo González Tornel; el president del Patronat del Museu, Fernando Delgado, i la presidenta d’Amics del Museu, María José Navarro.

L’obra ja es pot visitar al Museu de Belles Arts de València, on està exposada a la sala principal del museu, integrada per joies del gòtic i dels inicis del Renaixement.

El conseller Vicent Marzà ha volgut agrair, en nom de la Generalitat, a la família Guardans Cambó “que haja pensat en nosaltres per a exhibir una obra tan destacada i única, signada per un dels referents del Renaixement. Aquest és un exemple de com la col·laboració publicoprivada en matèria cultural pot ser tan beneficiosa socialment”, i ha afegit: “Sabem perfectament que per al col·leccionista i mecenes Francesc Cambó, aquest retrat era molt especial i ho hem disposat tot perquè l’únic retrat de Botticelli que tenim a l’Estat es trobe com a casa en aquesta sala”.

Es tracta d’una obra realitzada al tremp sobre taula traspassada a tela de 49 x 36 cm. Representa el bust en tres quarts de Michele Marullo Tarcanioca (1453-1500), poeta, militar i humanista d’origen grec que va acabar vivint a Florència, protegit per la família Mèdici i envoltat d’artistes i escriptors. El retrat mostra Michele Marullo vestit de negre sobre un fons de cel blau cendra. Porta els cabells llargs i el rostre és ombrívol, amb una mirada severa desviada cap a l’esquerra. Els ulls foscos tenen uns reflexos daurats que els il·luminen i els llavis estan dibuixats amb traços incisius i nítids.

Francesc Guardans, en nom de la família Guardans Cambó, propietària del retrat, ha explicat que portar el quadre al Museu de Belles Arts de València “ha sigut una decisió molt fàcil de prendre, gràcies a l’esplèndid acolliment de la Conselleria. Estem encantats que el retrat siga ací, perquè tot museu, tota cultura necessita punts d’ancoratge, punts d’atracció i, en aquest sentit, ajudar al fet que la gent vinga a aquest magnífic museu que teniu i que esteu enfortint, ens encanta”.

Sobre la integració de l’obra de Botticelli en el discurs museogràfic del Belles Arts de València, el director de l’espai, Pablo González Tornel, ha indicat que “amb l’obra de Botticelli, el discurs del museu guanya en profunditat i abast i ofereix al visitant noves perspectives sobre la història de l’art”.