La Generalitat prepara un dispositiu amb 432 efectius per a lluitar contra el foc en un estiu que es preveu “especialment complicat” en matèria d’incendis. L’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències disposa de 89 milions de pressupost per a la campanya i el 112 es reforçarà amb un 17 % més de personal a partir de l’1 de juliol.

Aquestes són algunes de les línies bàsiques de la campanya “#StopAlFoc”, que enguany planteja una recreació del que ocorreria en un incendi en tres dels pics més icònics de la Comunitat Valenciana: el Garbí, el Montgó i el Penyagolosa.

A la presentació han assistit el president de la Generalitat, Ximo Puig; les conselleres d’Interior i Agricultura, Gabriela Bravo i Mireia Mollà, i representants dels serveis de bombers i de prevenció.

Com a consellera d’Interior, Bravo ha advertit que aquest estiu pot ser “especialment complicat” en matèria d’incendis per l’augment de la mobilitat després de la relaxació de les restriccions i la vegetació més fina, seca i inflamable, a causa d’una primavera amb un 30 % més de pluges a la Comunitat.

En aquest escenari, el dispositiu es compon de 432 efectius preparats per a actuar “de manera immediata”. Compten amb 56 unitats de bombers, 45 autobombes, nou helicòpters, set avions de càrrega en terra i dos amfibis, a més de la coordinació amb altres cossos com els consorcis provincials, els bombers forestals de Divalterra, la Unitat Militar d’Emergències (UME), la Guàrdia Civil, les policies locals o la Unitat Autonòmica de Policia.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències compta amb un pressupost de 89 milions per a disposar dels mitjans materials i personals i “actuar contra qualsevol incendi”, la qual cosa suposa un augment del 10 % respecte a anys anteriors.

El telèfon d’emergències 112 també es reforçarà a partir de l’1 de juliol amb un increment del 17 % de personal, ja que és el mitjà que posa en marxa el dispositiu. Bravo ha recordat que la ciutadania ha de telefonar immediatament quan sospite que hi ha un incendi: “Qualsevol retard o pensar que una altra persona telefonarà podria generar danys irreparables”.

Aquest dispositiu arriba després d’un any “beneficiós” en matèria d’incendis a la Comunitat, ja que en 2020 n’hi hagué un total de 252 que van afectar 700 hectàrees i això va suposar la xifra més baixa des de 1986, encara que va ser degut a la pandèmia.

La previsió és que els pròxims mesos hi haja més afluència en zones d’interior pels canvis de comportament que ha provocat el virus, sense oblidar que la Comunitat és la regió amb més incendis per causes naturals com els llamps (23 %). El 37 % d’aquests es deuen a l’acció humana.

Per la seua banda, la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, ha destacat que la Comunitat Valenciana és un territori “eminentment forestal” i ha assenyalat que la imatge de la campanya “#StopAlFoc” d’enguany és “més actual, moderna i jove” i tracta de recordar que “si no cuidem la naturalesa, aquesta no és indestructible”.

En aquest sentit, ha donat la benvinguda a tothom a “l’aire lliure, amb prudència i amb sentit comú”: “Si bé no hi ha mascaretes, hi ha prudència; si no hi ha distància social, sí que hi ha sentit comú”.

Prevenció

Sobre aquest tema, la consellera ha defensat que els ecosistemes valencians emmagatzemen 69 milions de tones de CO₂, la qual cosa els converteix en un “element substancial bàsic en la lluita contra el canvi climàtic”. “Cada hectàrea que es creme, costarà que torne a ser un capturador de CO₂”.

Mollà ha destacat també la tasca del Servei de Prevenció d’Incendis i ha lloat el treball dels 740 efectius que el componen, així com el dels operaris d’extinció. També ha remarcat l’“esforç titànic” del servei per aprovar els plans antiincendis locals.

Així, ha indicat que ja n’hi ha 213 aprovats i 205 més en tramitació. “Acabarem la legislatura amb el 89 % dels plans locals aprovats”, ha indicat.

Davant dels mesos que venen, Bravo ha demanat conscienciació, responsabilitat i “molta pedagogia” contra el foc, a més d’extremar les precaucions especialment en els paratges naturals on “no hi ha un remei” si es produeix un incendi. També ha garantit que els protocols de seguretat contra la covid van “afinant-se” perquè els efectius no assumisquen cap risc.

Mollà ha indicat, a més, que els valencians “no haurien de tindre memòria selectiva”, i malgrat que l’any passat va ser “relativament bo”, cal no oblidar que hi havia restriccions per la pandèmia. Per això, davant d’un exercici en què es preveu un augment de la mobilitat, ha insistit a demanar prudència.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha fet una crida perquè les pròximes generacions “puguen gaudir almenys dels boscos amb els quals ara tenim la sort de comptar”. Per això, ha demanat un “estiu de renaixement i retrobament en els boscos, però amb sentit comú”.

“Estem en condicions de tindre un estiu diferent de l’any passat, però cal ser més prudents que mai; és l’única recepta. Aquest enemic el podem superar, però només a través de l’actitud i el compromís personal”, ha pregat als valencians.