Els esforços que ha dut a terme l’organització del Medusa Sunbeach Festival de Cullera per poder celebrar aquest estiu la sisena edició, després de cancel·lar ja el certamen l’any anterior per la pandèmia, no han donat el resultat esperat i l’organització va confirmar ahir que tampoc es podrà celebrar el festival aquest estiu, a conseqüència de l’actual conjuntura sanitària. L’organització va comunicar aquesta decisió en les xarxes socials i va al·legar que “la situació sanitària provocada per la pandèmia obliga a aquest ajornament del Medusa Festival fins al 2022”, tal com ha confirmat, a més, a Levante-EMV, el seu portaveu, Andreu Piqueras.

Piqueras ha afirmat que “el virus ens ha privat de dues edicions, però sense cap dubte tornarem a ballar, cantar i emocionar-nos amb més força que mai. En això treballa ja l’organització del festival. Volem que el de 2022 siga un esdeveniment inoblidable”.

Així, doncs, ja s’han anticipat “les dates per a l’edició més llegendària i esperada, que serà del 10 al 15 d’agost de 2022”.

Des de la mateixa organització “s’està treballant amb totes les forces possibles perquè la platja de Cullera torne a ser testimoni de la màgia que es viu quan la música comença a sonar i el millor públic del món s’emociona amb els seus artistes favorits”, ha afirmat Andreu Piqueras.

Els organitzadors del Medusa Festival treballen ara mateix perquè tots aquells que desitgen el reemborsament de les entrades puguen cursar-lo a partir del dia 27 d’agost i durant 14 dies, mitjançant un procés de devolució d’entrades en el web del festival.