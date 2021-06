Arriba l’estiu i ve acompanyat d’una bateria de noves mesures a la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat les restriccions que estaran vigents aquest estiu a València, Castelló i Alacant, fins al pròxim 15 de juliol. Entre les mesures més destacades hi ha l’acceleració de la vacunació als menors de 40, una de les prioritats de la Generalitat. “Dilluns que ve començarà la vacunació als joves d’entre 30 a 39 anys tant als pobles de la C. Valenciana com a les ciutats. Dotze dies abans del que s’havia previst”. En paraules de Puig, “juliol serà el mes de la vacunació dels menors de 40 anys”.

La vacunació ha agafat impuls aquesta setmana amb l’arribada a València d’un nou carregament de vacunes: 161.000 dosis de vacunes contra el coronavirus per a ser distribuïdes per tota la Comunitat Valenciana.

En la seua intervenció, el president de la Generalitat ha destacat que la vacunació avança ràpidament i aquest avanç “està ajudant a superar la pandèmia. Ara mateix, la població de risc són els joves que no estan vacunats. De fet, en les últimes 24 hores, el 52 % dels contagis es donen entre els joves de 15 a 29 anys”, edats que coincideixen amb l’últim macrobrot d’estudiants a Mallorca en el qual actualment hi ha un d’ells ingressat a l’UCI.

També ha volgut llançar un missatge de prudència. “La pandèmia no ha acabat i ningú es pot confiar. Cal prendre precaucions i, per això, hem emés una guia de recomanacions per a tindre un estiu i una tardor segurs, com són la ventilació dels espais tancats i la mascareta. La Mesa Interdepartamental ha decidit recomanar que s’use la mascareta en els espais oberts”.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha posat l’accent en la utilització de la mascareta. “L’ús de la mascareta és essencial en els espais d’oci. I cal tindre clar que el virus ataca les persones no vacunades, que han d’extremar precaucions. Per això, recomanem encaridament l’ús de la mascareta en espais oberts, excepte en espais naturals. No hi ha pressió hospitalària, no estem en una situació com la que vam passar, però ens preocupa com evoluciona la incidència. Hi ha joves hospitalitzats i això ens preocupa”. També ha subratllat la situació epidemiològica que viu la C. Valenciana en aquests moments i que obliga a mantindre algunes mesures. “La població més afectada és la de 15 a 29 anys. En termes d’incidència, representarien 172 casos per cada 100.000 habitants”, va explicar Barceló.

Noves mesures coronavirus a València, Castelló i Alacant

CASALS I SEUS FESTERES . No hi haurà horari en casals i seus festeres. Aquest hauran de regular-lo els ajuntaments. S’hi podran dur a terme altres activitats, no només administratives. Si s’hi consumeixen begudes i menjar (barra lliure), hauran d’acollir-se a les limitacions de l’hostaleria: és a dir, un aforament del 50 %.

La Comunitat Valenciana ha passat de ser una de les autonomies amb la incidència acumulada més baixa a experimentar un augment de 19,4 punts i situar-se en 75,47 casos per cent mil habitants. Això ocorre després de conéixer-se la xifra de casos nous de covid a la C. Valenciana, que va ser de quasi mil contagis en l’última jornada. El creixement de la incidència acumulada ha suposat un lleuger augment de les hospitalitzacions. Des del 14 de juny, fa dos dilluns, s’ha passat de 105 persones ingressades als hospitals amb covid a les 126 que van notificar-se ahir, un 20 % més. No obstant això, sí que hi ha hagut un descens en les persones ingressades a les ucis, ja que s’ha passat de les 23 de fa dues setmanes a les 14 d’ahir. Tampoc es van notificar noves defuncions, per la qual cosa el nombre de decessos per la covid es manté en 7.450.