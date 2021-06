El Dia de l’Orgull LGTBIQ+ va tornar a fer-se visible ahir al Camp de Morvedre amb diverses accions. Mentre la façana de l’ajuntament de Sagunt i la tinença d’alcaldia es van tenyir dels colors de la bandera multicolor, a Canet d’en Berenguer no només es va fer una acció similar, sinó que també es va posar en marxa una campanya sense precedents a la comarca, anomenada “Puja’t al meu banc”, amb la qual la institució va convidar a realitzar el que ha batejat com “la ruta de les emocions”, un recorregut marcat per bancs pintats amb els colors de la bandera de l’arc de Sant Martí que van des d’un banc multicolor situat al costat del consistori a un altre igual en el far, ja en la zona de platja.

“Animem a pujar-se al banc de l’orgull, de la diversitat, el respecte, la igualtat i la llibertat, valors que hem plasmat en els bancs pintats de diferents colors, en els quals, amb cada color, evoquen també una emoció”, explicava la regidora d’Igualtat, Felín Gómez, que va emmarcar l’actuació en la campanya de sensibilització que està desenvolupant l’Ajuntament per a visibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+. La iniciativa es va presentar ahir després de col·locar la bandera multicolor al balcó de l’ajuntament i la posterior lectura, a càrrec de l’alcalde, Pere Antoni Chordá, d’un manifest, en el qual va reivindicar “llibertat en majúscules, llibertat per a triar a qui estimem, sense limitacions, complexos ni clixés, llibertat per a viure i deixar viure, llibertat contra la intolerància, llibertat contra l’assetjament que pateixen molts joves obligats a dissimular la seua orientació sexual per a evitar ser perseguits, ridiculitzats o vilipendiats, llibertat contra l’exclusió”, va dir. El manifest va instar a “la reflexió, a la superació de fòbies i prejudicis i al canvi social a fi d’aconseguir una societat més igualitària i respectuosa”.

L’acte celebrar a Canet va unir representants de l’equip de govern i de la corporació municipal.

No a tornar a l’armari

A Sagunt i al Port de Sagunt, la col·locació de les ensenyes multicolor també va reunir diversos regidors. L’alcalde, Darío Moreno, va presidir aquests dos gestos simbòlics, que s’incloïen dins d’altres actes organitzats per la Setmana de l’Orgull. “Celebrem tot el que hem avançat, però també és un dia en què encara hem de reflexionar sobre els comportaments LGTBI-fòbics que continuem presenciant i sobre les discriminacions quotidianes a les quals la població LGTBIQ+ ens hem d’enfrontar encara”, va puntualitzar el primer edil. “Hui és un dia en què, com una ciutat integradora que som, hem de cridar ben alt que estem orgullosos i orgulloses de ser qui som, que no tornarem a l’armari i que cap intolerant farà que fem un pas arrere en aquesta batalla per tindre les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona. Junts i juntes ho aconseguirem”, va afegir.