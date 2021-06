L’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, van llançar ahir un ultimàtum a la Conselleria de Sanitat, en particular, i a la Generalitat, en general, i els van exigir que, abans “d’una setmana”, dicten la normativa necessària per a regular les Falles de 2021. L’alcalde ho va demanar “formalment” a aquestes institucions perquè el consistori necessita tindre les normes per a concedir “els permisos i les llicències d’activitats” perquè es desenvolupen tots els actes que comporten les festes de setembre, com ara cercaviles, concerts, actuacions, l’ofrena, el muntatge de carpes i altres esdeveniments. “És imprescindible que en la pròxima setmana”, va exigir l’alcalde, Sanitat publique les normes per a regular tots els detalls dels actes fallers de setembre de 2021, va relatar. “Per part nostra, hem donat l’ordre als diferents departaments de l’Ajuntament perquè s’agiliten aquests permisos i llicències, però necessitem que Sanitat aporte la normativa, perquè és qui té la competència”, va explicar.

Per la seua banda, Galiana es va mostrar molt enfadat amb l’administració autonòmica i va lamentar que encara no s’hagen obert els casals fallers, “malgrat que el col·lectiu ha demostrat ser molt responsable en el compliment de les normes covid”. Tant, que no s’ha acreditat “ni un brot de contagis” per les reunions de fallers i falleres. Al final, va insinuar el president de la JCF, “haurem d’adoptar alguna mesura que no volem adoptar”. L’alcalde i el regidor van dir clarament que la Conselleria de Sanitat “discrimina” el col·lectiu faller respecte a altres sectors empresarials i socials. En particular, per no poder celebrar reunions i assemblees en les seus festeres, necessàries per a desenvolupar “el treball faller i administratiu que comporten les festes”, va advertir Galiana. “Fer Falles no és posar els monuments al carrer i ja està, hi ha molta faena per fer i, per a això, necessitem aquesta normativa de Sanitat”, va comentar Galiana. “És un contrasentit —va dir Ribó— que els fallers no puguen fer la seua junta directiva al casal però sí la puguen fer en un bar o en casa del president”, va lamentar l’alcalde.

Ribó i Galiana es van reunir amb una representació de tot el col·lectiu faller de la Comunitat Valenciana, entre el qual hi havia Guillermo Serrano, president de la Interagrupació de Falles de València; Francisco Martínez, representant de les Falles de la Comunitat Valenciana sense juntes locals; Martín Martínez, president de la Junta Local Fallera de Llíria i representant de la Confederació Intercomarcal del Camp de Túria i l’Horta Nord; i Ferran Martínez, representant de la Delegació de Juntes Locals de la Junta Central Fallera. El president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, va expressar el “cabreig” del món faller. “Hi ha una discriminació” entre la part ciutadana i la fallera, va assegurar, a més d’assenyalar que “des del minut u” s’ha treballat en favor de fer unes festes “tranquil·les” i “segures”.

“El que diem hui en públic és una cosa que ja hem dit en privat. Li ho vaig dir jo en conversa telefònica al president de la Generalitat, Ximo Puig, fa vint dies. També el company —Galiana— a la consellera Ana Barceló fa no sé quants dies i també al president de la Generalitat”, va comentar l’alcalde.

Ribó va mencionar la reunió que la Interdepartamental celebrarà hui per a abordar la possible desescalada. Espera que “presenten la proposta” per a les Falles, “perquè si no, ens sotmetran a una situació molt complexa”.

Finalment, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va contestar en un tuit a la informació de Levante-EMV en les xarxes socials sobre les queixes de Ribó. “En plena pandèmia, no es pot donar un ultimàtum. El virus encara continua ací. Entenc la il·lusió i les ganes, però hem d’actuar des de la màxima responsabilitat. Continuem sent prudents, @joanribo”, va escriure Barceló en un missatge que després van retuitar el regidor Borja Sanjuán i la vicealcaldessa Sandra Gómez.