Sense passos arrere, però sense grans avanços. La reunió de la Mesa Interdepartamental del Consell no canviarà pràcticament en res els quefers de la ciutadania valenciana en els pròxims dies. No hi ha modificacions en l’oci nocturn (demanaven obrir fins a les quatre i amb pista de ball) ni en l’hostaleria ni en els aforaments... Només el permís de les seus festeres per a servir menjar i la recomanació que es continue portant la mascareta al carrer. De fons, la pujada de la incidència fins a uns nivells que es van deixar arrere fa tres mesos i mig, encara que amb una situació que “no és semblant a la de temps passats, gràcies a la vacunació”.

“Les mesures sempre es compassaran a la situació epidemiològica”, va assenyalar el president de la Generalitat, Ximo Puig, en l’anunci de la pròrroga general del marc vigent. Es prorroga per als pròxims 15 dies, un marge de temps inferior al de les últimes modificacions de les restriccions, potser pensant a veure com podria evolucionar l’increment dels contagis i la vacunació, per si el 15 de juliol, data fins a la qual estaran en vigor les restriccions actuals, es pot avançar una miqueta més cap a la normalitat.

De moment, el repunt de positius amb xifres no vistes des de febrer han frenat el camí d’una desescalada que, en l’últim mes i mig, havia viscut cinc fites com són la fi del tancament perimetral autonòmic (9 de maig), la del toc de queda, la de les reunions socials (8 de juny) i la de l’obligació de la mascareta en exteriors (26 de juny), així com la reobertura de l’oci nocturn.

Aquestes fites, va recordar Puig, han coincidit amb la fi del curs acadèmic, l’inici de l’estiu i la sensació de seguretat que dona l’augment de persones vacunades, cosa que ha comportat més mobilitat, més relacions socials i menys ús de la mascareta. “L’obertura té els seus efectes”, va considerar el cap del Consell, que va admetre una certa “preocupació” per l’augment de la transmissió i de la nova variant delta.

“Vau salvar la vida dels vostres avis, ara cal preocupar-se per la vostra i la dels vostres pares”

Però no només ha sigut una reducció de la velocitat en l’avanç de les mesures, sinó també una certa mirada arrere pel que fa a les mascaretes. La Generalitat hi aplicarà la normativa estatal i redactarà el Diari Oficial adaptant-se al dictat del BOE, però recomana que la mascareta es continue usant en espais exteriors urbans, encara que no en els naturals (com les platges), àrees en les quals sempre s’ha apostat per obrir la mà. “Pensem que és bo que es continue utilitzant”, va dir Puig, que la setmana passada ja va demanar que es poguera flexibilitzar la seua regulació per a adaptar-se a cada situació territorial.

L’oci nocturn demanava poder obrir fins a les quatre de la matinada i que s’utilitzara la pista de ball

La petició és només un prec “encarit” per part de l’Administració autonòmica, però no una obligació, ni l’incompliment suposarà cap sanció, sempre que es faça dins dels límits assenyalats pel butlletí oficial estatal. En aquest sentit, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va indicar que des del Consell s’havia adaptat el que diu el document governamental a la Comunitat Valenciana i s’havia afegit, dins del transport, el metro, en el qual continua sent obligatori l’ús de la mascareta.

Per una tardor “segura”

“No val creure que la pandèmia ja s’ha acabat”, va assenyalar Puig, que va demanar “no confiar-se” ni ser “irresponsables”. Especialment es va dirigir a la joventut valenciana, un grup que, entre els 15 i 29 anys, acumula més de la meitat dels positius de les últimes jornades.

“Vau salvar la vida dels vostres avis, ara és el moment de preocupar-se per la de vosaltres mateixos i la dels vostres pares”, va interpel·lar directament el president de la Generalitat als nascuts entre els 2000 i els 90.

Aquests, tal com va recordar, són el grup més vulnerable davant del possible contagi del virus, atés que l’amplíssima majoria d’ells està sense vacunar i són els que més interacció social tenen, cosa que suposa un risc malgrat que un percentatge molt gran passa la infecció sense tot just símptomes. El problema és que no són només ells, també són els seus progenitors, als quals els arriba el contagi en l’àmbit familiar.

L’estratègia per a les pròximes setmanes passa, per tant, pel rastreig i per “encapsular els positius” per a evitar-ne la disseminació. També pel control dels espais d’interiors per als quals, des de la Generalitat, va anunciar una guia de com ventilar-los correctament. Així, els missatges, més enllà que passar un bon estiu “depén de la prudència de cada u”, es dirigeixen a aconseguir una “tardor segura”. “Només ens queden dos mesos per a aconseguir una vacunació determinant amb una immunitat de grup”, va sentenciar Puig. L’aturada d’aquests 15 dies no frena el compte arrere.