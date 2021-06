2022 serà l’any Joan Fuster, així ho ha comunicat oficialment la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, en la roda de premsa del MIM de Sueca aquest matí. Tal com ha succeït amb altres intel·lectuals, com Blasco Ibáñez o Luis García Berlanga, la Generalitat organitzarà un programa cultural entorn de la figura de l’intel·lectual.

Tamarit ja va avançar en exclusiva a Levante-EMV que la Generalitat dedicaria l’any 2022 a l’autor de Nosaltres, els valencians, ho va fer durant una entrevista el mes de desembre passat. “Sí, sap que soc de Sueca i el 2022 és el centenari del naixement de Joan Fuster. Sempre he pensat que el País Valencià està en deute amb unes certes persones i a la Casa Fuster de Sueca ja vaig intervindre com a alcaldessa, amb la col·laboració del conseller Marzà i del president Puig. Hi ha centenaris que passen desapercebuts, perquè n’hi ha molts i cada u va a la seua. Estem en conversa amb institucions públiques, i també amb l’Estat, perquè el centenari Fuster siga d’alt nivell”, va comentar en l’entrevista. Tamarit, a més, va afegir: “La idea és crear una Comissió del Centenari Fuster per a coordinar totes les activitats, cada una des del seu àmbit, com l’AVL, que té previst que siga l’Escriptor de l’Any en 2022, per exemple, i per a això nomenarem un comissari”.