Amb la convocatòria olímpica, Carlos Soler aconsegueix una altra fita molt anhelada en la seua carrera. El migcampista del València serà un dels referents de la selecció espanyola en els Jocs Olímpics, als quals arriba quan gaudeix de la seua consagració com un dels referents del València: amb 24 anys, capità, prop dels 200 partits oficials, garantia de polivalència tàctica i amb un tram final de temporada pletòric que el va deixar molt prop de l’Eurocopa, amb 12 gols i 9 assistències. Una altra etapa consumida abans de la cirereta de poder debutar en la selecció absoluta. Al costat de Soler, el seleccionador Luis de la Fuente ha convocat el central vila-realenc Pau Torres, un dels integrants de la selecció absoluta que acudirà a Tòquio, al costat d’Unai Simón, Èric García, Pedri, Dani Olmo i Mikel Oyarzabal. En la llista de 22 també hi ha una altra cara coneguda, l’exvalencianista Rafa Mir. En canvi, tres blanc-i-negres com Hugo Guillamón, Manu Vallejo i Toni Lato, presents en la llista prèvia, es quedaran a casa.

Soler i Espanya parteixen com una de les seleccions favorites per a la medalla d’or. En la memòria, l’última gran participació de valencianistes en la cita olímpica, una competició en la qual Espanya està renyida. Ha plogut des dels Jocs de Sydney 2000, on els blanc-i-negres David Albelda i Miguel Ángel Angulo van arribar a la final, en la qual van caure contra Camerun en el torn de penals. El gran èxit continua residint en Barcelona 92, quan la generació de Kiko Narváez, Pep Guardiola, Santi Cañizares o l’alacantí Paqui van guanyar l’or en la final al Camp Nou davant de Polònia (3-2), després d’haver jugat des de la fase prèvia fins a les semifinals a Mestalla. Per a trobar el primer vestigi de medalla olímpica cal remuntar-se 101 anys, fins als Jocs d’Anvers, en els quals Espanya va arribar fins a la plata. De les olimpíades recents, ni a Atenes, ni Pequín, ni Rio de Janeiro va haver-hi participació espanyola. I Londres 2012 es va saldar amb el fiasco de no superar la fase de grups contra el Japó, Hondures i el Marroc.

Soler viatjarà amb la resta de convocats al Japó el pròxim 13 de juliol i, en concloure la competició olímpica, enganxarà amb la pretemporada del València. Enmig, poc de descans, després d’haver reduït les seues vacances per haver de formar part de la bambolla paral·lela d’emergència en la selecció, abans de l’Eurocopa. Una circumstància a la qual ja s’ha acostumat, ja que, en estius anteriors, ha hagut de connectar amb europeus de categories inferiors de la selecció. Bordalás espera amb els braços oberts un futbolista en el qual té depositades grans esperances perquè siga un dels pilars fixos d’un València en transició.