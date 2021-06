Els rorquals no hi fallen. Al maig i al juny, s’acosten al cap de Sant Antoni en la migració que fan cada any des de la mar de la Ligúria a l’estret de Gibraltar. I és en aquests dos mesos quan se succeeixen els albiraments en la costa de Dénia. Els guardacostes, els navegants i fins i tot els que hi practiquen surf de rem es freguen els ulls quan veuen emergir un d’aquests gegants marins. Els rorquals són el segon animal més gran del planeta després de la balena blava. Aquesta primavera i principi d’estiu no han sigut, però, tan pròdigs en albiraments. Potser les balenes s’han fet una mica més esquives. En la seua ruta, hi ha cada vegada més trànsit marí. El cas és que enguany s’han albirat 19 rorquals. L’any passat se’n van veure 94, una xifra excepcional.

El Servei de Guardacostes va difondre ahir imatges d’aquests impressionants cetacis. Sorprén veure les gegants balenes, respirant per l’espiracle, davant d’un fons en el qual hi ha el castell i el port de Dénia.

Aquesta costa és un observatori excepcional de cetacis. Entre el 22 i el 25 d’aquest mes de juny, s’han celebrat unes noves jornades d’observació marina “Obmar”. En quatre dies, es van albirar una quinzena de cetacis, així com avifauna (corb de mar emplomallat, baldriga balear i cendrosa, picaports, flamencs, falcons pelegrins i mascarells), bots i peixos voladors, així com una tortuga babaua de considerable envergadura i una closca d’un metre.

Aquestes jornades les organitza l’Ajuntament de Dénia i hi participen la Universitat de València, la Conselleria de Medi Ambient, Xaloc i la Universitat Politècnica de València. Els participants van tindre la sort de “topar-se” amb sis grups de dofins mulars i amb huit rorquals. Els van veure de prop, des de l’embarcació dels guardacostes i des del catamarà de l’empresa Mundo Marino. I els van albirar des de terra, des de l’observatori de les Rotes i la Torre del Gerro.

Des d’enguany, la Torre del Gerro és un punt d’observació del projecte “Cabo Rorcual”, que desenvolupa el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica i que impulsa la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. L’Ajuntament de Dénia també hi participa. De fet, aquest projecte ha pres com a base d’investigació la costa deniera. Aquest tram litoral i el cap de Sant Antoni són una sort (i tant) d’“autopista” de cetacis.