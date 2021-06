L’Ajuntament de Xàtiva ha decidit ajornar la jornada que havia organitzat per a aquesta vesprada sobre el pla de protecció del centre històric del municipi, després de notificar-se el positiu per covid d’un dels participants. La cita, que estava programada a les 17.30 hores al col·legi oficial d’arquitectes, tindrà lloc en una altra data, encara per confirmar. És la tercera jornada d’aquesta classe que s’organitza en les últimes setmanes i, en aquesta ocasió, estaven cridats a participar-hi agents del sector de la construcció i experts en rehabilitació.

L’ajuntament que lidera Roger Cerdà ha situat el pla de protecció del centre històric com un dels projectes estrela d’enguany. El document base quintuplica els edificis protegits en la zona i es converteix en un ambiciós full de ruta urbanístic per desenvolupar en exercicis futurs.