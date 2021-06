Tres homes van resultar ferits anit a l’Alcúdia per l’atac d’un dòberman. Els fets van ocórrer cap a les 21.00 hores al pipicà que hi ha al polígon de la Creu.

Segons ha pogut saber Levante-EMV, el gos es trobava sense boç amb el seu amo, al qual va atacar. Un amic va intentar ajudar-lo i hi va resultar també ferit, concretament en la zona del rostre. El propietari del gos va acompanyar el seu amic al centre de salut, que va mobilitzar una unitat de suport bàsic per a traslladar l’home, de 38 anys, a l’hospital, on va ser atés per un mos al nas.

El pare de l’amo del gos també va patir ferides quan va intentar apaivagar l’animal, que va requerir l’actuació dels veterinaris perquè es tranquil·litzara.