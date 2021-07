El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha avançat aquest dijous que la posada en marxa del nou mecanisme d'equitat intergeneracional suposarà per a la generació del baby boom (nascuts des de final dels anys cinquanta fins a mitjan anys setanta) "un xicotet ajust en la seua pensió".

En una entrevista en TVE, el ministre ha explicat que aquesta generació, anomenada baby boomers, és "més ampla" i haurà d'assumir "una part de l'esforç que cal fer de moderació de la despesa en pensions durant un període concret de temps".

Per a això, planteja que podran "triar entre diverses opcions: una pot ser un xicotet ajust en la seua pensió, que seria molt moderat, o alternativament podrien treballar una mica més".

Per a Escrivá, Espanya "no té un problema agut de pensions", sinó "un problema conjuntural" per a afrontar l'increment de la despesa que suposarà la jubilació d'aquesta generació, ja que després es corregirà per si mateix.

L'acord a què aquest dijous arriben Govern i agents socials amb el primer paquet de mesures de la reforma de les pensions preveu la substitució del factor de sostenibilitat per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional que estarà definit en cinc mesos i que començarà a aplicar-se en 2027.

El mecanisme d'equitat intergeneracional substituirà el factor de sostenibilitat de la reforma de 2013, un element "mal definit" perquè vinculava les pensions "a l'esperança de vida a tots i de manera indefinida", ha explicat.

La reforma de pensions entrarà en vigor "a final d'any", ha dit el ministre, qui ha calculat que entrarà en el Congrés al principi de setembre i "podrà estar vigent en alguns elements centrals ja per a l'any que ve".

D'aquesta manera, les pensions ja començaran 2022 revaloritzant-se amb l'IPC de 2021, ha deixat clar el ministre, de manera que "els pensionistes no hauran d'estar pendents cada any de veure què decideix en pressupostos el Govern de torn".