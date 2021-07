La unitat de repartiment de Quart de Poblet ha obtingut el Tercer Premi Nacional de l'Excel·lència 2020, la qual cosa suposa haver-se convertit en la tercera millor unitat de repartiment de Correus de tota Espanya en la seua categoria. Aquest centre de treball competia amb altres 469 unitats que presten el servei de repartiment en diferents localitats del país, totes ateses per fins a quinze carters. Per a aconseguir aquest premi que té caràcter anual, s'han tingut en compte indicadors com el lliurament efectiu de certificats i notificacions, la qualitat en el lliurament de la paqueteria, les reclamacions sobre els enviaments avisats, la producció ponderada de la unitat o l'absentisme.

En aquesta unitat de repartiment que dona servei a aquest municipi de l'Horta treballen 15 empleats que atenen postalment els seus aproximadament 24.000 habitants. Aquest centre de repartiment de Correus està situat a l'avinguda Sant Onofre, 51 i la responsable n'és Alicia Pons, qui ha declarat que “aquest premi ha sigut el fruit del treball de totes les persones que integren aquesta unitat que han estat implicades durant 2020 per a aconseguir aquesta fantàstica posició i per a donar el millor servei als ciutadans de Quart”.

El Premi Nacional a l'Excel·lència premia les unitats operatives de Correus que destaquen pels seus bons resultats, amb la qual cosa contribueixen a aconseguir els objectius de l'empresa. Per tant, aquest premi serveix per a identificar les unitats excel·lents i reconéixer el seu personal, que dia rere dia treballa en equip per a oferir als clients la millor qualitat de servei.

El premi preveu huit categories nacionals en funció dels diferents tipus de centre de treball que configuren la xarxa postal. A més de la unitat de Quart, les unitats de Lebrija (Sevilla) i Ubrique (Cadis) van quedar en primera i segona posició, respectivament.