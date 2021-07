La selecció espanyola va tornar a exercitar-se ahir per segon dia consecutiu a l'estadi Petrovsky de Sant Petersburg per a preparar el partit de demà davant Suïssa. Luis Enrique Martínez, seleccionador espanyol, va mantindre una conversa amb José Luis Gayà abans que començara la sessió, circumstància que obri la porta al fet que el lateral valencianista es mantinga en l'onze final.

Gayà no va poder acabar l'encontre contra la selecció croata per culpa d'unes molèsties, encara que tot indica que estarà a disposició del tècnic asturià per al següent compromís. Ahir es va exercitar amb normalitat, igual que la resta de jugadors. Tots estan disponibles per a la cita davant la selecció suïssa.

Luis Enrique va aprofitar l'entrenament d'ahir per a parlar amb els seus jugadors sobre la gespa. El tècnic va estar vehement i, sens dubte, el seu objectiu principal era tornar a motivar el seu equip per a afrontar el següent compromís davant Suïssa.

El programa per a hui inclou un nou entrenament a l'estadi Petrovsky de Sant Petersburg, ja que la UEFA vol preservar la gespa de l'escenari del partit, l'estadi de Sant Petersburg. La sessió està programada per a les 19.30 hores. Prèviament, Luis Enrique i el central Aymeric Laporte compareixeran en roda de premsa.

Espanya i Suïssa obrin els huitens de final de l'Eurocopa demà divendres, a les 21 hores, a Sant Petersburg.