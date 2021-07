La Policia Nacional obri hui les instal·lacions de la platja de Gandia, situades a l'avinguda de la Pau. Es tracta d'un espai per al Servei d'Atenció al Turista Estranger (SATE). L'horari d'atenció al públic serà, de manera ininterrompuda, de nou del matí a nou de la nit, els set dies de la setmana.

Ací es dona una assistència personalitzada a turistes, tant nacionals com internacionals, per ser víctimes d'una infracció penal o patir qualsevol altra incidència similar. Aquesta assistència es presta per la Policia Nacional amb la col·laboració de la Policia Local i personal especialitzat en turisme. L'oficina tramita denúncies i la resta de gestions documentals que es deriven d'una infracció penal, sempre que siguen de tramitació senzilla.