Amb l'objectiu de superar les conseqüències derivades de la pandèmia del coronavirus i impulsar mesures per a eixir de la crisi, des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals s'ha proposat la no aplicació de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics, des de l'1 de gener fins al 3 de desembre de 2021.

«La pandèmia ha provocat que les ocupacions de determinats espais públics o bé no hagen sigut autoritzades o que hagen de ser-ho condicionades per la crisi sanitària i les corresponents mesures de seguretat, amb el consegüent minvament d'ingressos per als titulars de les actuacions musicals», segons la regidora Glòria Tello.

Així, no s'aplicaran taxes als amfiteatres de Benicalap, Parc de Capçalera ni Parc de l'Oest, així com tampoc a la plaça de l'Ajuntament, plaça de la Mare de Déu, Jardí de Vivers, Jardí del Túria ni als jardins del Palau de la Música. Tello ha recordat que «això se suma a les ajudes al sector cultural de la ciutat de València del pla Resistir, en què l'Ajuntament de València ha destinat quatre milions d'euros a aquesta línia de subvencions a les quals s'han pogut acollir persones autònomes i microempreses».

Han sigut persones i entitats beneficiàries, actors i actrius de cinema i teatre, extres cinematogràfics, operadors de càmeres, humoristes, tècnics de so i il·luminació, decoradors i escenògrafs, productors i distribuïdors de pel·lícules, doblatge, persones dedicades a la impressió, reproducció i composició de textos, edició de llibres, venda d'instruments musicals, galeries i comerços d'obres d'art, biblioteques i museus, ensenyament d'idiomes i oposicions, entre altres.

Així mateix, la Regidoria té actius una sèrie de premis i beques anuals que també busquen el mateix objectiu de donar suport als creadors, artistes i estudiosos de l'àmbit cultural de la ciutat. Es tracta de les convocatòries dels Premis Senyera, la Beca Blasco Ibáñez, la Beca Velázquez o la Beca Municipal d'Arqueologia, entre altres.