Després d’un creixement constant de casos vinculats al macrobrot (quasi 2.000 contagis a tot Espanya), quatre dies d’aïllament en un hotel, una sentència judicial, un viatge de set hores amb vaixell i un testatge generalitzat d’antígens, els 118 estudiants van fer camí cap a les seues cases, però catorze d’ells (huit andalusos i cinc gallecs) van donar positiu en els tests d’antígens als quals es van sotmetre posteriorment.

Els joves van deixar el vaixell en autobusos noliejats per les autonomies d’origen, els quals van acudir fins als budells del vaixell per a no trencar la bambolla en la qual havien de romandre. Les salutacions des de les finestretes fumades d’aquests adolescents en alguns casos, i adults recents en uns altres, a peu de rampa del ferri, va ser el més a prop que van estar aquests joves de ciutadans valencians sense equips de protecció.

Uns minuts després, es veien envoltats de carpes i fent fila per a fer-se una prova que confirmara un negatiu per covid que els ha servit de passaport per a poder, almenys, abandonar l’hotel a Palma i posar el rumb cap a casa.

No obstant això, quasi com si es fera cert el càntic futbolístic de “el resultat ens és igual”, tots ells sabien que anaven a viatjar sí o sí des de València cap a les seues cases. I així va ser: fila, test i de nou a l’autobús amb destinació a Galícia, Andalusia (des de Còrdova fins a San Fernando, Cadis) i Madrid. Per a això, cada autonomia havia preparat el seu propi pla de contingència per a cobrir-se del sempre inesperat “per si de cas”.

Per exemple, la Junta d’Andalusia havia enviat una ambulància del 061 (servei autonòmic d’emergències) i fins a 7 autobusos diferents per si calguera establir-ne algun com a bambolla dins de la bambolla. També és cert que els quasi universitaris d’aquesta autonomia eren els majoritaris dins del vaixell, amb 72 membres, pels 21 de la Comunitat de Madrid i els 20 de Galícia (que també va comptar amb una ambulància).

Viatge de 12 hores

Fins a deixar-se caure sobre els seients i esperar que els quilòmetres terrestres s’anaren devorant en la nit (camí especialment llarg per als del nord), aquests estudiants acabats d’examinar de la selectivitat portaven ja pràcticament 12 hores d’itinerari. El seu camí de retorn va començar a les 8 del matí en una operació en la qual l’objectiu era evitar que tingueren contacte amb qualsevol altra persona.

Les proves que els havien realitzat dies abans negaven que s’hagueren contagiat. No obstant això, en haver coincidit amb altres persones que sí que s’havien infectat, han de guardar una quarantena de 10 dies, ja que el virus, a vegades, tarda dies a mostrar-se.

En autobusos, van ser conduïts fins al port mallorquí des de l’allotjament en el qual romandran encara més dies els positius obligats a quedar-se allà i altres negatius que han preferit complir l’aïllament a l’illa.

En salons aïllats

A les 10 del matí, va partir el Sicilia, el vaixell noliejat pel Govern balear per a actuar de càpsula fins a la costa valenciana. En el vaixell, amb una capacitat per a un miler de persones, van comptar amb dos salons aïllats de la resta de passatgers que formaven part d’un trajecte de línia habitual que va haver d’adaptar-se a les excepcionalitats dels temps pandèmics que corren.

Cap a les 5 menys quart de la vesprada, la silueta de la naviliera de Balearia va trencar l’horitzó del port de València. En un dels balcons superiors, es podien observar xicotetes siluetes que saludaven i que s’anaven definint a mesura que el vaixell s’hi acostava marxa arrere. Eren alguns dels joves, que atalaiaven l’horitzó i saludaven a les càmeres de premsa que esperaven l’arribada a peu de mar.

Pràcticament dues hores de desembarcament coordinat per la Generalitat Valenciana (després d’algun estira-i-arronsa amb la Delegació de Govern per veure qui s’havia d’encarregar d’això). Primer, van ser les eixides de camions de mercaderies i després els passatgers fins que finalment anaren entrant els autobusos a recollir-los directament. Primer els madrilenys, després els gallecs, i, finalment, el comboi més nombrós, el de la comunitat andalusa. D’ací al dispositiu muntat per la Conselleria de Sanitat: una carpa medicalitzada, tres ambulàncies amb personal de suport i un equip d’especialistes en salut pública, “per si fora necessari donar suport sanitari”. Després de les proves als joves, carretera en autobusos bambolla de camí cap a les seues cases, en les quals hauran de continuar la quarantena indicada.