El secretari general ixent de CCOO-PV, Juan Cruz, va aprofitar ahir la seua última intervenció com a màxim dirigent de l’organització sindical per a presentar un informe davant del XII Congrés de la central en el qual va defensar la necessitat d’apostar i plantar cara per un canvi de model productiu que genere valor afegit, “sense errors del passat” i amb criteris mediambientals a la C. Valenciana, la qual cosa implica ocupació de qualitat i equitat en la distribució de la renda. Així mateix, va reclamar al Govern central un finançament just.

El XII Congrés de CCOO-PV triarà demà la primera dona que ocuparà la secretaria general en la història del sindicat. Es tracta d’Ana García Alcolea, actual secretària d’Ocupació i Formació, que prendrà les regnes d’aquesta central en substitució de Juan Cruz, líder de CCOO-PV des de principis d’any després de la dimissió d’Arturo León després de la polèmica que es va generar per haver rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus abans d’hora.

Durant aquests quatre anys, CCOO-PV ha experimentat un increment constant en l’afiliació. El sindicat ha acabat 2020 amb 104.938 persones afiliades, cosa que significa un creixement net de 6.605 persones respecte a gener de 2017. Aquest augment és majoritàriament femení: més del 46 % de les persones afiliades a l’organització són dones. També ha consolidat un increment continu en nombre de delegats i delegades: el mandat va començar amb 10.327 representants i acaba amb 10.727. Comissions Obreres és la primera força sindical, després d’haver guanyat les eleccions per setena vegada consecutiva, amb un 37,7 % de la representació.