La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va demanar ahir al ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, la incorporació d’una “taxa addicional per a reduir la temporalitat” en la plantilla pública de la Comunitat.

La Generalitat va considerar que així podran “oferir-se totes les places estructurals” que no estan incloses en plans d’estabilització anteriors i en les quals no hi ha “personal funcionari titular”, creades abans d’aquest mes de juliol.

Bravo va opinar que el pla del Govern central i del ministeri d’Iceta, que pretén reduir la temporalitat en les administracions públiques autonòmiques per davall del 8 %, “resulta clarament insuficient”. La consellera va asseverar que la taxa addicional permetria “posar el comptador de la temporalitat a zero” i que, amb els plans d’estabilització, sumats a aquesta taxa, serien capaços d’abordar una solució al problema que suposa la interinitat del personal públic. “I, a partir d’aleshores, fer complir els terminis en les exigències que la nova normativa bàsica plantejarà”, va recalcar.

Bravo va advertir que un informe elaborat per tècnics de la Generalitat va revelar que, si no s’hi aplica la mesura proposada per Bravo, la temporalitat es mantindrà “fregant el 20 %”, 12 punts per damunt del 8 % que preveu Iceta.

Bravo ja va avisar la setmana passada al Govern central que la seua intenció de prohibir la contractació de personal interí per un màxim superior a tres anys i l’amortització d’aquestes places generaran un problema a l’hora d’executar les polítiques públiques. La titular de Justícia ja havia sol·licitat a Iceta l’eliminació de les taxes de reposició, que continuen vigents per a posar fi a l’excés de temporalitat. En la reunió, es va debatre sobre la reforma que el Govern central pretén dur a terme per a reduir la temporalitat en les administracions públiques a un màxim del 8 %.

En l’actualitat, la Generalitat Valenciana té una taxa de temporalitat del 40 % i la seua capacitat de contractar personal fix està restringida per les lleis actuals.