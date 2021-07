La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha donat a conéixer, aquest matí, les últimes dades sobre restes de coronavirus en les aigües residuals de la ciutat, les quals reflecteixen que la concentració del virus s’ha multiplicat per cinc en l’última setmana, “amb una tendència clarament a l’alça”. Els serveis municipals també han detectat la presència de la variant delta en una de les mostres recollides. La regidora ha advertit que, malgrat la vacunació, “no ens podem relaxar, perquè la pandèmia segueix ací”.

Elisa Valía ha informat d’un “repunt significatiu des de fa tres setmanes” de la presència de covid-19 en les aigües residuals. “Ara mateix, la tendència és a l’alça”, ha assenyalat. La setmana del 8 de juny, es van registrar 4,5 milions d’unitats genòmiques per litre de concentració de coronavirus; la setmana del 15 de juny, aquest nombre va créixer fins als 7,5 milions; la setmana del 22 de juny, es va duplicar la quantitat fins als 13,8 milions; i “ara mateix”, la setmana del 29 de juny, “estem multiplicant la concentració per 5,2, amb nivells de 72,4 milions”. La titular del Cicle Integral de l’Aigua ha indicat que “la setmana que ve haurem de veure si aquesta multiplicació per cinc es consolida o si es manté un poc més baixa”, però, així i tot, “l’increment continua sent considerable”.

Un altre indicador “concloent” és el nombre de sectors de la ciutat que donen resultat negatiu en cada una de les mostres recollides. En cada presa, es recullen 24 mostres. Si entre 7 i 9 sectors donen un resultat negatiu, es considera “una dada que cal tindre en compte de millora de la situació”, cosa que succeïa en les últimes setmanes. Ara bé, “això ja no ocorre i també és indicatiu del que està passant”. Per això, la regidora ha enviat “un missatge de conscienciació a tota la població per a no tornar arrere”. “Cal ser respectuosos al màxim i intentar frenar, entre tots, la propagació del virus a la ciutat”, ha afegit.

Respecte a les diferents variants del virus, la regidora ha assenyalat que els serveis municipals han detectat la presència de la variant delta en una de les mostres, tenint en compte que “s’analitza la presència de variants només en les mostres en les quals hi ha més concentració de coronavirus”. Tant aquesta dada com la resta de resultats dels estudis en aigües residuals es comuniquen a les autoritats sanitàries.

Per sectors, les zones amb una concentració de covid-19 superior a la mitjana són: Malilla, Algirós, Eixample, l’Olivereta, Benicalap, Rascanya, Jesús i Patraix. El Pla del Real i el Perellonet estan “lleugerament” per damunt de la mitjana. En el cas del Perellonet, aquest repunt s’atribueix als “patrons de mobilitat” en els mesos d’estiu.

“En aquests moments, ens trobem en nivells equiparables a principis de maig, que és quan se situa l’inici del descens de concentració, i ara es marca una tendència clarament a l’alça”, ha declarat Valía. “Evidentment, el context és diferent, amb més de 18 milions de persones vacunades amb la pauta completa, la qual cosa suposa el 38 % de la població del país, i el 54 % amb almenys una dosi”. Això fa que, “amb una incidència similar a la d’altres moments, la pressió hospitalària siga inferior”. No obstant això, la regidora ha recordat que “quan augmenta la incidència acumulada, augmenta la pressió sobre els centres d’atenció primària”.

“Hi ha la percepció que estem millor i el principi de la fi ja es veu, però això no ens pot portar a una relaxació, perquè la pandèmia segueix ací”, ha subratllat la regidora. “La població ha de ser conscient de l’esforç i del sacrifici que s’ha fet”. Per això, Elisa Valía ha demanat “respecte i empatia per la gent que ho ha passat malament i que ho continua passant malament i pels professionals sanitaris, que fa més d’un any que hi donen més del 100 %”.