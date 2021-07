La calor ha vingut per a quedar-se. I la sensació de basca s’accentuarà aquest cap de setmana. Així, les prediccions que ofereix el servei oficial de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a la Comunitat Valenciana parlen de màximes pròximes als 42 graus a Xàtiva i 39 a Ontinyent. La predicció no deixa lloc a dubtes: “Cap de setmana de molta calor, sobretot a les províncies de València i Alacant, on hi ha activats avisos meteorològics per temperatures màximes significativament altes”, exposen els experts.

El mapa de calor situa Xàtiva com la localitat on el mercuri marcarà el registre més alt a la província de València, amb 41,6 graus centígrads. A continuació hi ha Orihuela (40,1 graus) i Carcaixent (39,4 graus). Diumenge, però, la localitat xativina és desbancada en les previsions, ja que a Carcaixent (40,9 graus) s’esperen tres dècimes més que els 40,6 vaticinats per a Xàtiva.

Els pronòstics comporten la necessitat de tindre les màximes precaucions: intentar no eixir de casa durant les hores de més calor, hidratar-se d’una manera adequada i controlada, portar roba adequada i usar cremes de protecció solar amb valors alts si ens exposem al sol són alguns dels consells més importants que donen les autoritats sanitàries.