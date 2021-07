Un dels aspectes que més es treballen a l’hora de gestionar una destinació turística és la fidelització. Per tal que un o una visitant repetisca és clau no només que se senta a gust amb l’entorn, sinó que hi trobe tot allò que busque en un espai turístic per a satisfer la seua estada. Per a això, una de les principals claus dels punts turístics és conéixer el seu visitant quasi a la perfecció. Es tracta de saber fins al més mínim detall, quasi fins a com respira, i seguir la petjada que hi deixa després del seu pas per la ciutat. D’aquesta manera, es poden adequar els serveis turístics a les preferències d’aquells que trien la destinació.

Això és, precisament, el que vol fer el Departament de Turisme de l’Ajuntament d’Oliva. Des d’ahir i fins al pròxim 30 de setembre, es distribuirà, per mitjà de xarxes socials, correus electrònics i aplicacions mòbils, una enquesta que recull preguntes que permeten traçar un perfil del visitant.

Es tracta d’informació molt valuosa, no només per a prendre decisions en l’àmbit turístic i poder adequar l’oferta , sinó també econòmicament. Reconéixer les preferències permet que les inversions necessàries per a millorar serveis o l’organització d’activitats siguen molt més eficients, ja que, atés que es coneixen els seus gustos, hi ha un grau més alt de probabilitat d’èxit.

La consulta que ha preparat el departament que dirigeix Quino Calafat inclou preguntes que van des de la manera en què es contracta l’estada fins a com es desplaça el turista per la ciutat (a peu, amb cotxe, transport públic o bicicleta). L’Ajuntament també pregunta sobre la despesa mitjana diària durant l’estada a la ciutat i dona a triar diverses quantitats que van des de menys de 20 euros a més de 500 i pregunta en què s’inverteixen principalment els diners durant la visita, pregunta per a la qual ofereix com a possibles respostes l’alimentació, les compres personals, l’adquisició de productes per a tindre un record de la ciutat, l’oci i la restauració o la inversió en cultura.

L’estratègia implica conéixer quina classe de turista arriba a Oliva, per això una pregunta es dirigeix a conéixer si es viatja en família, en parella, sol o en grup i en una altra demana que s’expose a què es destina el temps lliure i ofereix, entre les possibles respostes, qüestions com descansar, prendre el sol i gaudir de la platja, piscina, compres i restauració, a l’oci nocturn, a passejar i gaudir de la naturalesa o fer esport, entre altres possibilitats. El sondeig també conté preguntes destinades a saber l’època que prefereixen per a visitar Oliva, la manera de contractació del viatge o el tipus d’allotjament.

El regidor de Turisme i Platges, Quino Calafat, assenyalava que “amb aquest sistema coneixerem millor quin tipus de turista ens visita, què vol i quines són les seues preferències”. A més, el regidor subratllava “la importància d’obtindre unes dades que ens ajuden a millorar en determinats aspectes i crear una oferta turística d’acord amb la demanda”.

L’enquesta s’ha traduït a cinc idiomes i estarà en marxa fins al pròxim 30 de setembre perquè es puguen valorar els serveis al llarg de tot l’estiu.