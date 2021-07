Els serveis de socorrisme i salvament de la platja de Port Saplatja, a Alboraia, han tornat a hissar la bandera verda, cap a les 13.30 hores, després que una nova anàlisi de l’aigua haja determinat que la presència de bacteris en l’aigua ja està dins dels límits de control de qualitat. Amb aquests resultats, la platja torna a estar oberta al bany de cara al primer cap de setmana de juliol en el qual s’esperen temperatures per damunt dels trenta graus.

Com va publicar ahir aquest diari, uns nivells elevats de paràmetres microbiològics van obligar l’Ajuntament d’Alboraia a tancar al bany Port Saplatja. Va ser ahir cap a les dues de la vesprada quan un correu electrònic del Servei de Planificació de Recursos Hidràulics i Qualitat d’Aigües de la Generalitat comunicava l’anàlisi de les mostres de les aigües recollides dimarts passat i el resultat de les quals determinaven que s’havia superat els límits establits com a aigües aptes per al bany. Ràpidament, l’Ajuntament d’Alboraia va activar el protocol de manera automàtica, va convocar l’òrgan gestor de les platges i va informar el Servei de Socorrisme, la Policia Local i la ciutadania. La bandera roja onejava en l’arenal per a prohibir el bany.

Segons expliquen des del consistori, la Conselleria fa setmanalment controls de qualitat d’aigua de bany, en el marc del Reial decret 1341/2007, d’11 d’octubre. D’acord amb aquesta norma, els mostrejos han de realitzar-se quinzenalment, freqüència que la Conselleria millora i incrementa, ja que els fa de manera setmanal. Durant el mes de juny, s’han dut a terme quatre analítiques de manera setmanal. Tres van donar resultats excel·lents, per la qual cosa el que va ocórrer ahir, dijous, es tracta d’un episodi de contaminació de duració curta.

Passada la una del migdia d’aquest divendres, el departament mediambiental comunicava al consistori que la mostra d’aigua que es va prendre ahir en el mateix punt ha donat negatiu en l’anàlisi i la presència de bacteri es troba en nivells permesos per al bany. Alboraia ha procedit, aleshores, a reobrir la platja.

Cal recordar que tant Port Saplatja com la Patacona ostenten la bandera Qualitur 2021 de Turisme Comunitat Valenciana, distintiu que certifica la qualitat dels equipaments, la qualitat del medi ambient i l’accessibilitat de les platges dels municipis.