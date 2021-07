La Conselleria de Sanitat va notificar ahir un total de 1.410 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens des de l’última actualització. Es tracta de la xifra més alta de casos que es registra des del 20 de febrer, l’última vegada que es va superar el miler de positius. S’arriba, així, a la xifra total de positius de 403.924 persones contagiades pel SARS-CoV-2

Per províncies, la situació més preocupant es registra a la província de València, amb 1.131 positius confirmats en l’última actualització, amb la qual cosa ja hi ha hagut 212.305 contagiats en total; s’han detectat 150 casos a Alacant (149.931 des de l’inici de la pandèmia) i 129 a la província de Castelló (41.687 en total). Sanitat només comptabilitzava ahir un cas no assignat.

A causa d’aquest increment constant de contagis, la incidència acumulada a 14 dies de la Comunitat Valenciana es va situar ahir en 120,97 casos per cada 100.000 habitants, segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Sanitat. Dimecres era de 97,82 casos cada 100.000 habitants, per la qual cosa la incidència va augmentar 23,15 punts només en un dia. Sanitat també va informar que ahir hi havia 6.040 casos actius, la qual cosa suposa un 1,45 % del total de positius.

La nova allau de positius ha començat a augmentar lleugerament la pressió assistencial hospitalària. El nombre d’hospitalitzats respecte a dimecres es va incrementar en 24 pacients, encara que el d’ingressats en les unitats de cures intensives es va mantindre ahir igual.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 151 persones ingressades. Per províncies, la de València és la que més casos agreujats registra, amb 112 ingressats, 9 d’ells en l’UCI; n’hi ha 25 més hospitalitzats a la província d’Alacant, 6 d’ells en l’UCI; i 14 a la província de Castelló, amb 2 pacients que lluiten per la seua vida a les ucis castellonenques.

Finalment, la Conselleria de Sanitat també va notificar dues defuncions noves des de l’última actualització. Les dues corresponen a la província d’Alacant i la data de defunció va ser el gener i l’abril de 2021. El total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix, d’aquesta manera, a 7.455 morts per la covid-19: 807 a la província de Castelló, 2.848 a Alacant i 3.800 a València.